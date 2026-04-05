Bundi : अपनी मांगों को लेकर यहां कर्मचारी बने मुर्गा, एडीएम को बताई पीड़ा

बूंदी. सामान्य चिकित्सालय में प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा कर्मचारियों पर बनाए जा रहे दबाव, महिलाओं से की जा रही अभद्रता और तीन माह से बकाया भुगतान के विरोध में शनिवार को कर्मचारियों ने साढ़े तीन घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारी महासंघ एकीकृत के प्रदेश महामंत्री अनीस अहमद, जिलाध्यक्ष वरुण शर्मा व सङ्क्षवदा-निविदा मानदेय कर्मचारी संघ एकीकृत अध्यक्ष अमित गौतम की अगुवाई में कर्मचारी एडीएम आवास के बाहर धरने पर बैठकर अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से उठाया, यहां सुनवाई नहीं होने से आक्रोशित कर्मचारी कलक्ट्रेट पहुंच गए,जहां अधिकारी द्धारा बाहर नहीं आने पर मुर्गा बन कर विरोध जताया। बाद में एडीएम कक्ष में हुई वार्ता के बाद पुरानी मांगो पर सहमति बनने के बाद सभी आश्वस्त हुए।