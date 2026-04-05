Rajasthan: ‘सर अभी मैं छोटी हूं.. प्लीज रुकवा दीजिए’, 10वीं की छात्रा ने लगाई गुहार

बूंदी। जिले के ग्रामीण इलाके में रहने वाली एक किशोरी ने खुद का विवाह रुकवाने के लिए की एडीएम से गुहार लगाई है। उसने बताया कि 'उसके परिजनों ने लड़के वालों से 4 लाख रुपए लेकर 20 अप्रेल को विवाह करना तय किया है, लेकिन वह अभी पढ़ना चाहती है, वह कक्षा 10वीं में अध्ययनरत है। उसने बताया कि वह शादी के डर से घर तक नहीं जाना चाह रही।' ऐसे में उसने जिला प्रशासन से शादी रुकवाने की गुहार लगाई है।