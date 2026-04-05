6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

Rajasthan: ‘सर अभी मैं छोटी हूं.. प्लीज रुकवा दीजिए’, 10वीं की छात्रा ने लगाई गुहार

'सर अभी मैं बहुत छोटी हूं.. घर वाले मान नहीं रहे हैं। डर के मारे मैं घर में नहीं जाना चाहती हूं। 20 अप्रेल को घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। घर में तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। प्लीज सर रुकवा दीजिए।' यह मामला राजस्थान के बूंदी जिले का है।

2 min read
Google source verification

बूंदी

image

Kamal Mishra

Apr 05, 2026

Girl Photo

प्रतीकात्मक तस्वीर- एआई

बूंदी। जिले के ग्रामीण इलाके में रहने वाली एक किशोरी ने खुद का विवाह रुकवाने के लिए की एडीएम से गुहार लगाई है। उसने बताया कि 'उसके परिजनों ने लड़के वालों से 4 लाख रुपए लेकर 20 अप्रेल को विवाह करना तय किया है, लेकिन वह अभी पढ़ना चाहती है, वह कक्षा 10वीं में अध्ययनरत है। उसने बताया कि वह शादी के डर से घर तक नहीं जाना चाह रही।' ऐसे में उसने जिला प्रशासन से शादी रुकवाने की गुहार लगाई है।

किशोरी की तरफ से लगाई गई गुहार के बाद सूचना मिलते ही चाइल्ड लाइन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और किशोरी को बाल कल्याण समिति के अधीन आश्रय गृह में भेज दिया है। बीते दो माह में किशोरी द्वारा स्वयं जागरूक होकर खुद का बाल विवाह रुकवाने का दूसरा मामला है। इससे पहले तालेड़ा क्षेत्र में भी एक नाबालिग ने यह साहसी कदम उठाया था।

कलक्ट्रेट पहुंच लगाई न्याय की गुहार

नाबालिग ने बताया कि माता-पिता और अन्य शादी कराने पर अड़े हुए हैं। शादी की तैयारी घर में शुरू भी हो गई। जब इस बारे में उसे पता लगा कि उसकी शादी की चर्चा घर में होने लगी है और उसकी तारीख 20 अप्रेल तय की गई है तो उसने घर से निकलकर शनिवार सुबह कलक्ट्रेट पहुंची और न्याय की गुहार लगाई है।

घर से अलग रखी गई लड़की

हालांकि, किशोरी को अब बाल कल्याण विभाग के अधीन आश्रय गृह में रखा गया है। जिला प्रशासन किशोरी का बाल विवाह रुकवाने में जुट गया है। लड़की को घर से अलग कर दिया गया है। आगे की कार्यवाही में प्रशासन जुट गया है।

काउंसलिंग कराएंगे

'प्रकरण में 20 अप्रेल से पूर्व विधिसम्मत निषेधाज्ञा आदेश जारी कराने की कार्यवाही की जाएगी, ताकि पुनः बाल विवाह का प्रयास न हो। साथ ही परिवारजनों की काउंसलिंग एवं समझाइश कर नाबालिग की शिक्षा, सुरक्षा और बेहतर भविष्य को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया जाएगा।' -सीमा पौद्दार, अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति, बूंदी

ये भी पढ़ें

40 साल के आदमी से कर दिया नाबालिग बेटी का रिश्ता तय, शराबी पिता ने 4 लाख में किया सौदा, बच्ची भागकर पहुंची कलेक्ट्रेट में, फिर हुआ यह…
बूंदी
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

05 Apr 2026 04:40 pm

Published on:

05 Apr 2026 04:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Rajasthan: ‘सर अभी मैं छोटी हूं.. प्लीज रुकवा दीजिए’, 10वीं की छात्रा ने लगाई गुहार

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

8 साल बाद मां बनने वाली थी ब्रह्मा बाई, लाठी-पत्थरों से गर्भवती पर हमला: पेट में पल रहे पांच माह के दो भ्रूण गिरे

बूंदी

Bundi : आसमां से बरसी आफत, ओलावृष्टि ने गेहूं और चने की फसल पर बरपाया कहर

Bundi : आसमां से बरसी आफत, ओलावृष्टि ने गेहूं और चने की फसल पर बरपाया कहर
बूंदी

Bundi : अपनी मांगों को लेकर यहां कर्मचारी बने मुर्गा, एडीएम को बताई पीड़ा

Bundi : अपनी मांगों को लेकर यहां कर्मचारी बने मुर्गा, एडीएम को बताई पीड़ा
बूंदी

40 साल के आदमी से कर दिया नाबालिग बेटी का रिश्ता तय, शराबी पिता ने 4 लाख में किया सौदा, बच्ची भागकर पहुंची कलेक्ट्रेट में, फिर हुआ यह…

बूंदी

Today Weather: हाड़ौती में मौसम का यू-टर्न, झमाझम बारिश के साथ ओलावृष्टि, किसानों के लिए चेतावनी जारी

Bundi Hailstorm
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.