Today Weather: हाड़ौती में मौसम का यू-टर्न, झमाझम बारिश के साथ ओलावृष्टि, किसानों के लिए चेतावनी जारी

मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में राज्य के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इसके साथ सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान के कई संभागों में मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। इसके असर से जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में कहीं-कहीं तेज आंधी (40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा), बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना है। हालांकि जोधपुर संभाग के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना जताई गई है।