Bundi : ग्राम पंचायतों के मास्टर प्लान में जनता तय करेगी गांवों का भविष्य

बूंदी. वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प के तहत अब गांवों के विकास की तस्वीर खुद ग्रामीण तय करेंगे। मुख्यमंत्री विकसित ग्राम अभियान के अंतर्गत हर ग्राम पंचायत का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसमें आमजन की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की गई है। पंचायतों के विकास से जुड़े प्रस्ताव अब केवल सरकारी दफ्तरों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि गांव के लोग ही अपनी जरूरतों और अपेक्षाओं को सामने रखकर भविष्य की दिशा तय करेंगे। सरकार की ओर से इस प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। इसमें 19 से अधिक विभागों को जोड़ा गया है। ग्राम विकास अधिकारियों को विशेष फॉर्मेट भेजे गए हैं और वे ग्राम सभाओं में जाकर ग्रामीणों से सुझाव ले रहे हैं। एक प्रपत्र में 298 बिदुओं पर पंचायतों की बेसिक जानकारी जुटाई जा रही है, जबकि 198 बिदुओं पर ग्रामीणों से उनकी अपेक्षाएं और जरूरतें पूछी जा रही हैं।