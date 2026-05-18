Bundi : दो घंटे में चंद्रभागा नदी के घाट किए चकाचक

युवाओं ने निभाई भागीदारी

लबान. क्षेत्र के देईखेड़ा में धार्मिक आस्था के केंद्र माताजी मंदिर परिसर एवं तालाब पर रविवार को पत्रिका के अमृतं जलम् अभियान के तहत कस्बे के युवाओं ने श्रमदान कर स्वच्छता अभियान चलाया। अभियान के दौरान तालाब में फैली गंदगी, झाडिय़ां एवं घाटों के आसपास जमा मिट्टी को हटाकर परिसर को स्वच्छ बनाया गया। युवाओं ने मन्दिर परिसर व तलाब के किनारों पर लगे मिट्टी के ढेरों को पसीना बहाकर हटाया तथा आसपास के क्षेत्र की साफ-सफाई कर लोगों को जल स्रोतों के संरक्षण एवं स्वच्छता का संदेश दिया। अभियान में कस्बे के आधा दर्जन से अधिक युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।इस दौरान हनुमान गुर्जर अजय मीणा भुवनेश सैन गोलू मेरुठा विनोद राठोर ङ्क्षप्रस मीणा डब्बू सैनी इस्लामुद्दीन राजू राठोर इशांत मीणा मोहित शर्मा ओम सेन मोजराम प्रजापत सहित कई श्रमवीरों ने श्रमदान किया। इस अवसर पर संगोष्ठी भी आयोजित हुई।