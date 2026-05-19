Bundi : 5 दिन से गेहूं की तुलाई बंद, घंटों तक करना पड़ रहा इंतजार

किंतु 5 दिन से किसान किराए के ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर केंद्र पर बैठे हुए हैं और कई किसान केंद्र पर ढेर लगाकर गेहूं की रखवाली करने को मजबूर है। अधिकारियों को शिकायत करने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। कई किसान गेहूं की तुलाई नहीं होने पर अपने गेहूं को भरकर वापस ले गए हैं और कम दाम पर बाजार में बेचने को मजबूर है। किसान बृज गोपाल, जगन्नाथी बाई, दिनेश शृृंगी, श्रीनाथ तिवारी ने बताया एक महीने पहले केंद्र पर हमारे गेहूं बेचे जा चुके हैं। किंतु उनका भुगतान एक महीने बाद भी हमारे खाते में नहीं आया। रोजाना केंद्र पर चक्कर लगा रहे हैं। समाधान नहीं हो रहा किसानों ने प्रशासन से केंद्र पर बारदाना उपलब्ध कराने और किसानों का भुगतान करवाने की मांग की है।