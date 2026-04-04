Dausa Weather Alert: तेज अंधड़-बारिश के साथ गिरे ओले, खेतों में बिछी सफेद चादर; आज ऑरेंज अलर्ट

लालसोट क्षेत्र में शुक्रवार शाम को मौसम ने एक बार फिर अचानक पलटा खाया। शाम करीब 6 बजे अचानक बदले मौसम के तेवर के चलते शहर के साथ-साथ डिडवाना, शिवसिंहपुरा, सोंनदा, बिलौणा कलां और गोल्या सहित कई ग्रामीण इलाकों में लगभग आधे घंटे तक तेज बारिश दर्ज की गई। इस जोरदार बारिश के साथ-साथ इन क्षेत्रों में करीब 5 मिनट तक ओले भी गिरे। ओलावृष्टि की तीव्रता इतनी थी कि कई गांवों के खेतों में तो ओलों की सफेद चादर सी बिछ गई। गंगापुर रोड पर स्थित सेवानिवृत्त आईएएस बी.एम. मीना के आवास पर भी ओलों का बड़ा ढेर जमा हो गया।