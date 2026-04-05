8 साल बाद मां बनने वाली थी ब्रह्मा बाई, लाठी-पत्थरों से गर्भवती पर हमला: पेट में पल रहे पांच माह के दो भ्रूण गिरे

घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और उसकी हालत बिगड़ने लगी। परिजनों ने उसे हिण्डोली अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे तुरंत बूंदी जिला अस्पताल रेफर किया। जहां डॉक्टरों ने फौरन इमरजेंसी ऑपरेशन किया। डॉक्टरों की टीम ने कड़ी जद्दोजहद के बाद ब्रह्मा बाई को बचा लिया, हालांकि कोख में पल रहे भ्रूण को नहीं बचाया पाए। जहां पर महिला का गर्भपात हो गया। महिला के पेट में पल रहे दो भ्रूण मृत निकले। पुलिस मौके पर पहुंची एवं दोनों भ्रूण का पोस्टमार्टम करवार परिजनों को सौंप दिया।