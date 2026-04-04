Jaipur Road News: जयपुर की वंदे मातरम रोड बनेगी हाईटेक, 6 महीने में बदलेगी तस्वीर; JDA ने तैयार किया नया डिजाइन

Jaipur News: जयपुर विकास प्राधिकरण JDA ने शहर की सबसे चौड़ी वंदे मातरम रोड के कायाकल्प की तैयारी पूरी कर ली है, जिससे अगले 6 महीनों में यह सड़क सुरक्षा और आधुनिक सुविधाओं के साथ एक नए स्वरूप में नजर आएगी। वंदे मातरम रोड पर कई ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। इन ब्लैक स्पॉट्स को सुधारने के लिए खास ध्यान दिया जाएगा। हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण के बाद, जेडीए ने शहर की सबसे चौड़ी मानी जाने वाली 200 फुट चौड़ी इस सड़क के लिए एक नया डिजाइन तैयार किया है।