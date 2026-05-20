Digital Census: रचा नया रिकॉर्ड, स्व जनगणना अभियान 2026 में राजस्थान का यह जिला बना नंबर-1

Self Enumeration in Rajasthan: जयपुर. जनगणना संचालन 2026 के अंतर्गत चलाए जा रहे स्वगणना अभियान में जयपुर जिले ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान हासिल किया है। जिले में अब तक 3.25 लाख से अधिक लोगों द्वारा स्वगणना दर्ज कराई जा चुकी है, जो राज्य की कुल स्वगणना उपलब्धि का लगभग 22 प्रतिशत हिस्सा है। यह उपलब्धि न केवल जयपुर प्रशासन की सक्रियता को दर्शाती है, बल्कि आमजन की बढ़ती जागरूकता और जनगणना के प्रति सकारात्मक सहभागिता का भी प्रमाण है।