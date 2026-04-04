Rajasthan Accident: जयपुर-बांदीकुई एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा, सपोटरा थाने के SI की मौत, 2 कॉन्स्टेबल सहित 3 लोग घायल

हादसा जयपुर-बांदीकुई एक्सप्रेस-वे पर जयपुर ग्रामीण के आंधी थाना क्षेत्र में नांगल बेला गांव के पास सुबह करीब 5 बजे हुआ। तेज रफ्तार कार अचानक आगे चल रहे ट्रेलर में जा घुसी। हादसे के वक्त कार में चालक सहित 5 लोग सवार थे। सब इंस्पेक्टर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और तीन लोग घायल हो गए। हादसे में कार चालक को खरोंच तक नहीं आई। हादसे की सूचना मिलते ही आंधी थाना इंचार्ज गोपाल सिंह पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे।