Rajasthan Accident: माता, पिता और बेटा, जब एक ही चिता पर जलीं तीन अर्थियां, रो पड़ा पूरा गांव, काल बनकर आया था पिकअप

एक ही पल में पूरा परिवार उजड़ गया। यह मामला खंडार उपखंड क्षेत्र के बरनावदा गांव का है। अब वहां पूरा घर सूना हो गया। हादसे ने न केवल बूढ़े मां-बाप और बड़े बेटे को गहरे दुख में डाल दिया, बल्कि पूरे गांव को भी सदमे में डाल दिया है। इस त्रासदी में केवल 11 वर्षीय निशा बची है, जो गर्मी की छुट्टियों में नाना के घर रेड़ावत गई हुई थी।