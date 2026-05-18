Sawai Madhopur : युवती प्रियंका गुर्जर 100 फीट गहरे कुएं में गिरी, मोटर से निकाल गया पानी, फिर मिला शव

रणथम्भौर रेलवे स्टेशन के पास शनिवार को हादसा हुआ। सोगरिया से आ रही ट्रेन के फर्स्ट एसी कोच से एक महिला अचानक नीचे गिर गई। हादसा सुबह करीब 11.30 बजे हुआ, जब ट्रेन स्टेशन के पास से गुजर रही थी। गिरने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और मौके पर ही उसकी स्थिति नाजुक हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रेन की रफ्तार तेज थी और महिला अचानक दरवाजे के पास से नीचे आ गिरी। हादसे के बाद रेलवे कर्मचारियों और यात्रियों ने तुरंत सूचना दी। करीब 12 बजे महिला को आगरा फोर्ट से रेलवे स्टेशन लाया और वहां से जिला अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने प्राथमिक जांच के बाद महिला को मृत घोषित कर दिया। मृतका की पहचान सीमा पत्नी मनराज गुर्जर के रूप में हुई है।