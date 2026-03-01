Rajasthan: 4 दिनों से लापता जीजा-साले की कुएं में मिली लाश, हत्या की आशंका, इलाके में फैली सनसनी

घटना की गंभीरता को देखते हुए अजमेर से एफएसएल टीम को बुलाया गया, जिसने मौके से साक्ष्य जुटाए और आसपास के क्षेत्र का बारीकी से निरीक्षण किया। फिलहाल दोनों शवों को भिनाय के राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट रूप से खुलासा हो सकेगा।