Jaipur: मंदिर के बाहर खाकी की गरिमा तार-तार; सड़क पर महिला थानेदार और कांस्टेबल के बीच चले लात-घूंसे

पुलिस ने बताया- पुलिस मुख्यालय में तैनात महिला थानेदार (SI) शनिवार दोपहर अपने बच्चों के साथ स्कूटी से मोतीडूंगरी गणेश मंदिर दर्शन करने आई थी। मंदिर के पास रास्ते में महिला थानेदार ने अपनी स्कूटी खड़ी कर दी। ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल ने बीच रास्ते में स्कूटी खड़ी करने से मना किया। हालांकि महिला थानेदार ने कांस्टेबल को कहा कि वह दर्शन कर सिर्फ 10 मिनट में वापस आ जाएगी। लेकिन कांस्टेबल ने थानेदार की बात को अनसुना कर दिया और स्कूटी हटाने पर अड़ा रहा। जिसके बाद गर्मागर्मी होते ही दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई।