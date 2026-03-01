झुंझुनूं: पूर्व पालिका उपाध्यक्ष की संदिग्ध मौत, शरीर पर मिले चोट के निशान, पिता को फोन कर जताया था खतरा

रिपोर्ट में आरोप है कि ससुराल पक्ष एसयूवी कार और 11 लाख रुपए की मांग करता रहा। पुत्र जन्म के समय भी पीहर पक्ष ने 2.51 लाख रुपए नकद, 10 तोला सोना व 500 ग्राम चांदी दी, लेकिन इसके बाद भी प्रताड़ना जारी रही। वर्ष 2021 में पार्षद चुनाव के दौरान तीन लाख रुपए की मांग का दबाव भी बनाया गया। परिजनों के अनुसार घटना से दो-तीन दिन पहले सुनीता ने अपने पिता को फोन कर ससुराल से ले जाने की गुहार लगाई थी और जान का खतरा बताया था। इससे पहले कि परिजन उसे लेने पहुंचते, उसकी मौत की सूचना मिल गई।