भरतपुर

राजस्थान: कुएं में मिला कांस्टेबल का शव, बेटे के कुआं पूजन का देने गया था निमंत्रण, बाइक गायब

नगर कस्बे के भानपुर गांव के पास शनिवार को एक कुएं में कांस्टेबल का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया गया।

भरतपुर

image

kamlesh sharma

Oct 25, 2025

Constable body found

फोटो पत्रिका नेटवर्क

डीग। नगर कस्बे के भानपुर गांव के पास शनिवार को एक कुएं में कांस्टेबल का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया गया। थानाधिकारी रामभरोसी मीना मय जाब्ता मौके पर पहुंचे और एफएसएल टीम को बुलाकर घटनास्थल का निरीक्षण कराया। मृतक की पहचान ताम्रध्वज मीना (40) पुत्र रामावतार मीना निवासी जादूवास कठूमर खेड़ली के रूप में हुई है। ताम्रध्वज की पोस्टिंग डीग पुलिस लाइन में थी। परिजनों को मौत की सूचना मिली तो घर में कोहराम मच गया। मां, बाप, पत्नी और बहनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

नगर थानाधिकारी राम भरोसी मीना ने बताया कि भानपुर गांव के पास कुंए में शव होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया गया। पुलिस ने शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए उपजिला अस्पताल नगर भिजवाया, जहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस अधीक्षक ओमप्रकाश मीना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अकलेश शर्मा तथा पुलिस उपाधीक्षक मनोज गुप्ता पहुंचे और हालात का जायजा लिया।

रिश्तेदारों को निमंत्रण देने घर से निकले थे

परिजनों के अनुसार 27 अक्टूबर से घर में भागवत कथा और 3 नवंबर को ताम्रध्वज के 8 साल के बेटे का कुआं पूजन का कार्यक्रम था। इसको लेकर ताम्रध्वज रिश्तेदारों को निमंत्रण देने घर से गया था। लेकिन, देर रात वह नहीं पहुंचा। शनिवार सुबह ताम्रध्वज की मौत की सूचना मिली।

घटनास्थल पर नहीं मिली बाइक

घटनास्थल से मृतक की बाइक बरामद नहीं हुई है। पुलिस दुर्घटना, आत्महत्या या किसी अन्य संभावना के पहलुओं पर जांच कर रही है। एफएसएल टीम द्वारा साक्ष्य एकत्र किए गए हैं और घटना की गहन जांच जारी है।

Published on:

25 Oct 2025 04:46 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / राजस्थान: कुएं में मिला कांस्टेबल का शव, बेटे के कुआं पूजन का देने गया था निमंत्रण, बाइक गायब

