राजस्थान: कुएं में मिला कांस्टेबल का शव, बेटे के कुआं पूजन का देने गया था निमंत्रण, बाइक गायब

डीग। नगर कस्बे के भानपुर गांव के पास शनिवार को एक कुएं में कांस्टेबल का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया गया। थानाधिकारी रामभरोसी मीना मय जाब्ता मौके पर पहुंचे और एफएसएल टीम को बुलाकर घटनास्थल का निरीक्षण कराया। मृतक की पहचान ताम्रध्वज मीना (40) पुत्र रामावतार मीना निवासी जादूवास कठूमर खेड़ली के रूप में हुई है। ताम्रध्वज की पोस्टिंग डीग पुलिस लाइन में थी। परिजनों को मौत की सूचना मिली तो घर में कोहराम मच गया। मां, बाप, पत्नी और बहनों का रो-रोकर बुरा हाल है।