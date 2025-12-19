भरतपुर में पंजाब नेशनल बैंक का मैनेजर 1.50 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार, ACB ने रिश्तेदार को भी दबोचा

एसीबी महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि ब्यूरो को एक शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायतकर्ता ने बताया था कि उसने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन (PMFME) योजना के तहत पीएनबी भुसावर शाखा में लोन के लिए आवेदन किया था। आरोप है कि लोन पास कराने के बदले एग्रीकल्चर मैनेजर भगवत प्रसाद सैनी लगातार उससे 1.50 लाख रुपये की रिश्वत मांग रहा था और उसे परेशान किया जा रहा था।