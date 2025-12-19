Rajasthan: मासूम बेटे की सर्जरी करवाने मथुरा गया था, डॉक्टरों ने निकाल ली किडनी, 15 लोगों पर FIR

इसी साल फरवरी में बच्चे के पेट में फिर से दर्द उठा। इजाल के लिए बच्चे को अलवर के निजी अस्पताल लेकर गए। जहां पर डॉक्टरों ने ऐसा खुलासा किया कि परिजनों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे की एक किडनी गायब है। यह सुनकर परिजन सहम गए और बच्चे को जयपुर के जेके लोन अस्पताल में भर्ती कराया। यहां पर भी डॉक्टरों ने एक किडनी नहीं होने की बात कही। इससे परिजन सदमे में है और न्याय की गुहार लगाई है।