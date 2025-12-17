17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भरतपुर

यूं ही 14 करोड़ में नहीं बिक गए कार्तिक शर्मा, पीछे की कहानी पढ़ छलक जाएंगी आंखें, मां के बिके गहने, पिता पर 28 लाख का हुआ कर्ज

कार्तिक शर्मा के पिता मनोज शर्मा बताते हैं कि इस मुकाम तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था। वे प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाकर परिवार चलाते थे, लेकिन जब बेटे की प्रैक्टिस प्रभावित होने लगी तो उन्होंने ट्यूशन भी छोड़ दी। क्रिकेट किट, ट्रेनिंग और यात्रा खर्च के लिए उन्होंने अपनी जमीन और दुकान तक बेच दी।

3 min read
Google source verification

भरतपुर

image

Kamal Mishra

Dec 17, 2025

Kartik Sharma

कार्तिक शर्मा (फोटो-पत्रिका)

भरतपुर। कभी जिस मैदान ने एक पिता से उसका सपना छीन लिया था, उसी सपने ने बेटे को देशभर में पहचान दिला दी। कुछ सपने मैदान पर पूरे नहीं हो पाते, लेकिन वे पीढ़ियों तक जीवित रहते हैं और एक दिन बड़ी उड़ान भरते हैं। राजस्थान के छोटे से शहर भरतपुर के दारापुर गांव की यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है। यहां एक पिता का क्रिकेटर बनने का अधूरा सपना बेटे की शानदार सफलता बनकर सामने आया।

19 साल के कार्तिक शर्मा को आईपीएल-2026 के मिनी ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स ने 14.20 करोड़ रुपए की रेकॉर्ड बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल किया। यह रकम न सिर्फ कार्तिक की प्रतिभा की कीमत है, बल्कि उनके पिता मनोज शर्मा के वर्षों के त्याग, संघर्ष और जिद की जीत भी है।

कार्तिक के पिता बनना चाहते थे क्रिकेटर

मनोज शर्मा खुद कभी एक तेज गेंदबाज थे। वे मैदान पर अपनी पहचान बनाने की राह पर थे, लेकिन कंधे की गंभीर चोट ने उनका करियर समय से पहले खत्म कर दिया। सपनों के टूटने का दर्द उन्हें तोड़ नहीं सका। उल्टे, उन्होंने ठान लिया कि जो मुकाम उन्हें नहीं मिला, वह उनके बच्चे जरूर हासिल करेंगे, चाहे बेटा हो या बेटी। मनोज बताते हैं कि "मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने सोचा कि मेरा अधूरा सपना मेरा बच्चा पूरा करेगा।"

ढाई साल की उम्र में थाम लिया था बल्ला

पिता मनोज ने बताया कि कार्तिक महज ढाई साल के थे तभी उन्होंने उनके हाथ में बल्ला थमा दिया। घर का आंगन ही उनका पहला क्रिकेट मैदान बना। करीब पांच साल तक कार्तिक ने घर पर ही पिता से बुनियादी ट्रेनिंग ली। मनोज शर्मा कहते हैं कि छोटी उम्र में ही कार्तिक की समझ और तकनीक ऐसी थी कि हर कोई हैरान रह जाता था। मनोज खुद घंटों गेंदबाजी करते और बेटे को क्रिकेट की बारीकियां सिखाते थे।

भरतपुर के बाद आगरा में हुई ट्रेनिंग

उन्होंने बताया कि शुरुआती ट्रेनिंग के बाद कार्तिक को भरतपुर जिला क्रिकेट संघ के सचिव शत्रुघ्न तिवारी के पास भेजा गया। कुछ साल ट्रेनिंग देने के बाद तिवारी ने कहा कि इस बच्चे का स्तर भरतपुर से ऊपर है। बेहतर कोचिंग के लिए परिवार ने बड़ा फैसला लिया और कार्तिक को आगरा ले गए। वहां दीपक चाहर के पिता लोकेंद्र सिंह चाहर की अकादमी में उन्हें बेहतर माहौल और कोचिंग मिली।

महेंद्र सिंह धोनी के साथ नजर आएंगे कार्तिक

मनोज शर्मा ने बताया कि कार्तिक की पावर हिटिंग और लंबे छक्के मारने की कला यहां निखरी। वे केविन पीटरसन जैसे शॉट्स लगाने के लिए मशहूर हो गए। कार्तिक विकेटकीपर-बल्लेबाज हैं और घरेलू क्रिकेट में तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उनका स्ट्राइक रेट 160 से ऊपर रहा। राजस्थान की अंडर-14, अंडर-16 और अंडर-19 टीमों में खेल चुके कार्तिक अब सीएसके में महेंद्र सिंह धोनी के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करेंगे।

बिक गए गहने-जमीन

पिता मनोज शर्मा बताते हैं कि कार्तिक को इस मुकाम तक पहुंचाने का सफर आसान नहीं था। वे प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाकर परिवार चलाते थे, लेकिन जब बेटे की प्रैक्टिस प्रभावित होने लगी तो उन्होंने ट्यूशन भी छोड़ दी। क्रिकेट किट, ट्रेनिंग और यात्रा के खर्च के लिए उन्होंने अपनी जमीन और दुकान तक बेच दी। यहां तक कि 27-28 लाख रुपए का कर्ज भी लेना पड़ा। मां ने भी गहने बेचकर मदद की। मनोज ने बताया कि घर बाबा की पेंशन से चलता था। मनोज के तीन बेटे हैं, जिनमें से दो क्रिकेट खेलते हैं। वे कहते हैं, "मेरा सपना है कि मेरे बेटे देश के लिए खेलें और भारत का नाम रोशन करें।"

बेस प्राइस से 47 गुना अधिक लगी बोली

16 दिसंबर 2025 को अबू धाबी में हुए ऑक्शन में कार्तिक की बेस प्राइस सिर्फ 30 लाख थी, लेकिन आईपीएल टीमों के बीच जोरदार बोली लगी और आखिर में सीएसके ने 14.20 करोड़ में उन्हें खरीद लिया। यह रकम अनकैप्ड खिलाड़ी के लिए रेकॉर्ड है। यह सिर्फ एक खिलाड़ी की कीमत नहीं, बल्कि वर्षों की मेहनत, त्याग और विश्वास की जीत थी। छोटे शहर से निकले कार्तिक ने साबित कर दिया कि संसाधनों की कमी बड़े सपनों की राह नहीं रोक सकती।

कार्तिक ने अपनी सफलता पर क्या कहा?

सफलता के बाद कार्तिक बेहद विनम्र नजर आए। बातचीत में उन्होंने कहा कि इस मुकाम के असली हकदार मेरे माता-पिता हैं। उनके विश्वास और बलिदान ने मुझे यहां पहुंचाया, अब उनका सपना आईपीएल से आगे भारतीय टीम तक पहुंचने का है। युवाओं के लिए उनका संदेश साफ है, "मेहनत और अनुशासन से कोई सपना असंभव नहीं।"

भरतपुर में खुशी की लहर

IPL ऑक्शन में कार्तिक को बड़ी सफलता मिलने की खबर मिलते ही भरतपुर में खुशी की लहर दौड़ गई। जिला क्रिकेट संघ और विभिन्न समाजों ने कार्तिक और उनके परिवार का भव्य स्वागत किया। पटाखे फोड़े गए, मिठाइयां बांटी गईं। शहर ने अपने इस होनहार बेटे पर गर्व जताया, जिसने पिता के अधूरे सपने को अपनी मेहनत से पूरा कर दिखाया।

ये भी पढ़ें

IPL Auction में चमका राजस्थान का बेटा, CSK ने कार्तिक शर्मा को 14.20 करोड़ में खरीदा, मां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता
भरतपुर
Kartik Sharma

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

17 Dec 2025 07:41 pm

Published on:

17 Dec 2025 07:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / यूं ही 14 करोड़ में नहीं बिक गए कार्तिक शर्मा, पीछे की कहानी पढ़ छलक जाएंगी आंखें, मां के बिके गहने, पिता पर 28 लाख का हुआ कर्ज

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan : अब बिना दस्तावेज मिलेगा सरकारी अस्पतालों में नि:शुल्क इलाज, सीएम भजनलाल ने दी सहमति

Rajasthan government hospitals free treatment without documents CM Bhajanlal given approval
भरतपुर

IPL Auction में चमका राजस्थान का बेटा, CSK ने कार्तिक शर्मा को 14.20 करोड़ में खरीदा, मां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता

Kartik Sharma
भरतपुर

Success Story : राजस्थान के मेवात के छोरे का कमाल, साहिब खान को गूगल कंपनी में मिला 90 लाख का सालाना पैकेज

Success Story Mewat young man achieves a remarkable feat Sahib Khan Google Company job 90 lakh rupees annual package
भरतपुर

Bharatpur : कामां का नया नाम अब होगा कामवन, ध्वनि मत से प्रस्ताव पास

Bharatpur Kaman new name now Kamaban proposal passed Bhajanlal government will send it approval soon
भरतपुर

CM भजनलाल शर्मा के हेलीकॉप्टर की यूपी में हुई इमरजेंसी लैंडिंग, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे अधिकारी

CM Bhajanlal Sharma, CM Bhajanlal Sharma helicopter, CM Bhajanlal Sharma helicopter emergency landing, Jaipur News, Bharatpur News, Rajasthan News
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.