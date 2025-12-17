यूं ही 14 करोड़ में नहीं बिक गए कार्तिक शर्मा, पीछे की कहानी पढ़ छलक जाएंगी आंखें, मां के बिके गहने, पिता पर 28 लाख का हुआ कर्ज

पिता मनोज शर्मा बताते हैं कि कार्तिक को इस मुकाम तक पहुंचाने का सफर आसान नहीं था। वे प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाकर परिवार चलाते थे, लेकिन जब बेटे की प्रैक्टिस प्रभावित होने लगी तो उन्होंने ट्यूशन भी छोड़ दी। क्रिकेट किट, ट्रेनिंग और यात्रा के खर्च के लिए उन्होंने अपनी जमीन और दुकान तक बेच दी। यहां तक कि 27-28 लाख रुपए का कर्ज भी लेना पड़ा। मां ने भी गहने बेचकर मदद की। मनोज ने बताया कि घर बाबा की पेंशन से चलता था। मनोज के तीन बेटे हैं, जिनमें से दो क्रिकेट खेलते हैं। वे कहते हैं, "मेरा सपना है कि मेरे बेटे देश के लिए खेलें और भारत का नाम रोशन करें।"