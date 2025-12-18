Rajasthan Rail Project: 58KM घटेगी ब्यावर-जोधपुर की दूरी… 4 जिलों को होगा फायदा; फिर उठा 850 करोड़ के रेल प्रोजेक्ट का मुद्दा

सांसद चौधरी ने रेल मंत्री से मुंबई सेंट्रल और मारवाड़ जंक्शन के बीच रात्रिकालीन सुपरफास्ट गोड़वाड़ एक्सप्रेस ट्रेन के संचालन की मांग की। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सूर्यनगरी व रणकपुर एक्सप्रेस रेल ही मुख्य आवागमन का साधन है। ऐसे में 50-60 प्रतिशत यात्री ही दोनों ट्रेनों का लाभ ले पाते है। इसका प्रमुख कारण मुंबई से रवाना होने के बाद ये रेलगाडि़यां देर रात पाली व सिरोही के स्टेशनों पर पहुंचती है। जिससे खासकर महिला यात्रियों को अधिक परेशानी होती है। उन्होंने मुंबई सेंट्रल से शाम 7-8 बजे रवाना होकर सुबह 7-8 बजे तक मारवाड़ जंक्शन पहुंचने वाली एक रात्रिकालीन सुपरफास्ट रेल सेवा गोडवाड़ एक्सप्रेस शुरू करने का आग्रह किया।