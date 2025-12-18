18 दिसंबर 2025,

पाली

Rajasthan Rail Project: 58KM घटेगी ब्यावर-जोधपुर की दूरी… 4 जिलों को होगा फायदा; फिर उठा 850 करोड़ के रेल प्रोजेक्ट का मुद्दा

दिल्ली में पाली सांसद पीपी चौधरी ने रेल मंत्री अश्विनी कुमार वैष्णव से कहा कि बिलाड़ा-रास नई लाइन की फिजिबिलिटी स्टडी वर्ष 2022-23 में पूरी हो चुकी है।

पाली

image

Anil Prajapat

Dec 18, 2025

Rail-Project

Photo Source: AI

पाली। पाली सांसद पीपी चौधरी ने दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी कुमार वैष्णव से बात की। इस दौरान सांसद ने बिलाड़ा-रास नई लाइन का फिर आग्रह किया। उन्होंने बताया कि इस रेल लाइन की फिजिबिलिटी स्टडी वर्ष 2022-23 में पूरी हो चुकी है। इस 52.6 किलोमीटर मार्ग पर लाइन बिछाने की लागत करीब 850 करोड़ है। इससे पाली, अजमेर, जोधपुर व नागौर जिले जुड़ेंगे। ब्यावर से जोधपुर की दूरी में 58 किलोमीटर कम हो जाएगी।

बता दें कि यह राजस्थान के लिए अहम प्रोजेक्ट है और काफी समय से लंबित है। बिलाड़ा से रास तक नई रेल लाईन बिछने से मारवाड़ क्षेत्र को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। साथ ही जोधपुर, जयपुर व दिल्ली की दूरी भी कम हो जाएगी। इस लाइन के लिए सर्वे हो चुका हैं। लेकिन, अभी भी वित्तीय स्वीकृति का इंतजार है।

रात्रिकालीन सुपरफास्ट रेल सेवा गोडवाड़ एक्सप्रेस शुरू करने का आग्रह

सांसद चौधरी ने रेल मंत्री से मुंबई सेंट्रल और मारवाड़ जंक्शन के बीच रात्रिकालीन सुपरफास्ट गोड़वाड़ एक्सप्रेस ट्रेन के संचालन की मांग की। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सूर्यनगरी व रणकपुर एक्सप्रेस रेल ही मुख्य आवागमन का साधन है। ऐसे में 50-60 प्रतिशत यात्री ही दोनों ट्रेनों का लाभ ले पाते है। इसका प्रमुख कारण मुंबई से रवाना होने के बाद ये रेलगाडि़यां देर रात पाली व सिरोही के स्टेशनों पर पहुंचती है। जिससे खासकर महिला यात्रियों को अधिक परेशानी होती है। उन्होंने मुंबई सेंट्रल से शाम 7-8 बजे रवाना होकर सुबह 7-8 बजे तक मारवाड़ जंक्शन पहुंचने वाली एक रात्रिकालीन सुपरफास्ट रेल सेवा गोडवाड़ एक्सप्रेस शुरू करने का आग्रह किया।

जवाई स्टेशन बदलें नाम

सांसद चौधरी ने जवाई रेलवे स्टेशन का नाम सुमेरपुर-जवाई बांध करने को कहा। उन्होंने मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस (12957/58), जवाई बांध रेलवे स्टेशन पर गरीब रथ एक्सप्रेस (12215/16) सहित अन्य ट्रेनों के ठहराव की मांग की।

पाली को जोड़े दिल्ली से

सांसद चौधरी ने पाली से दिल्ली के लिए सीधी रेल सेवा की मांग करते हुए बताया कि पाली औद्योगिक नगरी होने के साथ ही पर्यटन एवं शैक्षणिक गतिविधियों का प्रमुख केन्द्र है। इसके बावजूद राजधानी दिल्ली से सीधा कोई संपर्क नहीं है। इससे जिलेवासियों को दिक्कत हो रही है।

