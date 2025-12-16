Pali Rape: 11वीं के छात्र ने अपने ही स्कूल में पढ़ने वाली 9वीं की छात्रा से किया रेप, दोस्ती की आड़ में दिया दगा

प्रतीकात्मक तस्वीर
सोजत (पाली)। क्षेत्र के एक गांव में 9वीं कक्षा की छात्रा के साथ 11 कक्षा में अध्ययनरत छात्र ने बलात्कार किया। पुलिस ने इस मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी। साथ ही पीड़िता का मेडिकल कराया गया। आरोपी और पीड़िता एक ही विद्यालय में अध्ययनरत बताए।
दर्ज प्रकरण के अनुसार आरोपी ने पीड़िता को आपबीती किसी को नहीं बताने के लिए धमकाया और सोशल मीडिया पर फोटो वीडियो वायरल करने की भी धमकी दी। परिजनों ने रिपोर्ट में बताया कि 14 वर्षीय छात्रा को ग्यारहवीं कक्षा के छात्र ने दोस्ती कर कुछ दिनों पहले खेत में बुलाया और बलात्कार किया।
अपने साथ हुई घटना के बाद नाबालिग गुमसुम रहने लगी। परिजनों ने जब उसे गुमसुम देखा तो कारण पूछा। तब रोते हुए उसने अपने साथ हुई घटना बताई। इसके बाद पुलिस को रिपोर्ट सौंपी। परिजनों ने रिपोर्ट में सोशल मीडिया पर फोटो-वीडियो वायरल करने की भी शिकायत की।
यह वीडियो भी देखें
गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही एक महिला सरकारी कर्मचारी ने पाली एनएसयूआई जिलाध्यक्ष विजय जोशी के खिलाफ शादी का झांसा देकर बलात्कार करने और 30 लाख रुपए हड़पने का प्रकरण दर्ज कराया था। प्रकरण में विजय की मां और भाई को भी आरोपी बनाया गया था। पीड़िता ने बताया कि 3 जुलाई 2025 को वह फ्लैट पर अकेली थी। इस दौरान विजय ने उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाई। कोल्ड ड्रिंक पीने पर वह बेहोश हो गई। इसका फायदा उठाकर विजय ने उससे बलात्कार किया और अश्लील फोटो-वीडियो बना लिए।
बड़ी खबरेंView All
पाली
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग