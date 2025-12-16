Pali Rape: 11वीं के छात्र ने अपने ही स्कूल में पढ़ने वाली 9वीं की छात्रा से किया रेप, दोस्ती की आड़ में दिया दगा

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही एक महिला सरकारी कर्मचारी ने पाली एनएसयूआई जिलाध्यक्ष विजय जोशी के खिलाफ शादी का झांसा देकर बलात्कार करने और 30 लाख रुपए हड़पने का प्रकरण दर्ज कराया था। प्रकरण में विजय की मां और भाई को भी आरोपी बनाया गया था। पीड़िता ने बताया कि 3 जुलाई 2025 को वह फ्लैट पर अकेली थी। इस दौरान विजय ने उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाई। कोल्ड ड्रिंक पीने पर वह बेहोश हो गई। इसका फायदा उठाकर विजय ने उससे बलात्कार किया और अश्लील फोटो-वीडियो बना लिए।