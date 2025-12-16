Rajasthan: राजस्थान में ‘फेल’ हुआ सिंगापुर मॉडल, खर्च किए गए 20 करोड़, अब ताले लगने जैसी बनी स्थिति

टूरिज्म विशेषज्ञों का मानना है कि उदयपुर जैसे शहर में इस तरह के संस्थान की उपयोगिता सबसे अधिक होनी चाहिए थी। होटल, रिसॉर्ट, ट्रेवल एजेंसी और इवेंट इंडस्ट्री को हर वर्ष प्रशिक्षित मैनपावर की जरूरत होती है। इसके बावजूद सीटों का खाली रहना व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। यदि फीस अन्य शहरों के बराबर की जाए या इसमें सब्सिडी दी जाए, तो बड़ी संख्या में युवा इस सेंटर से जुड़ सकते हैं। तय सीटों के अनुसार यदि युवाओं को प्रशिक्षण मिला होता, तो अब तक करीब साढ़े पांच हजार युवा रोजगार पा सकते थे।