14 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

उदयपुर जिले में भीषण हादसा: 6 वाहन आपस में भिड़े, चार लोगों की मौके पर मौत, कई घायल

Big Accident: उदयपुर-पिंडवाड़ा हाईवे पर भीषण हादसा हुआ है। पत्थरों से भरा एक ट्रेलर ढलान पर बेकाबू हो गया, जिसके बाद 6 वाहन एक के बाद एक टकरा गए। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, वहीं कई लोग गंभीर घायल हुए हैं।

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Kamal Mishra

Dec 14, 2025

Udaipur Accident

हादसे में चकनाचूर हुई कार (फोटो-पत्रिका)

गोगुंदा (उदयपुर)। उदयपुर-पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे पर रविवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। भादवी गुढ़ा के पास ढलान वाले हिस्से में एक के बाद एक छह वाहन आपस में टकरा गए। इस भीषण दुर्घटना में एक एसयूवी पलट गई, जिसमें सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई और यातायात लंबे समय तक बाधित रहा।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हाईवे पर चल रहे निर्माण कार्य के कारण सड़क को संकरा कर दिया गया है। इसी दौरान पत्थरों से भरा एक ट्रेलर ढलान पर बेकाबू हो गया और सामने चल रहे एक टैंकर से टकरा गया। इसके बाद पीछे से आ रही चार कारें भी एक के बाद एक दुर्घटना का शिकार हो गईं। तेज टक्कर के चलते एक एसयूवी सड़क किनारे पलट गई और पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कार में सवार लोग अंदर ही फंस गए, जिन्हें बाहर निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।

मृतकों की नहीं हो पाई शिनाख्त

सूचना मिलने पर गोगुंदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। थानाधिकारी श्याम सिंह चारण ने बताया कि दुर्घटना में चार लोगों की मौत हो चुकी है। क्षतिग्रस्त वाहनों में फंसे लोगों को निकालने में काफी समय लगा। शाम करीब 7.30 बजे पुलिस और प्रशासन की मदद से हाईवे से क्षतिग्रस्त वाहनों और बिखरे पत्थरों को हटाकर यातायात बहाल किया जा सका। मृतकों के शव गोगुंदा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं, हालांकि देर शाम तक उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई।

हादसे में कई लोग घायल

इस हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं। उदयपुर जिले के नाई गांव निवासी प्रताप सिंह (65), गगांधर (40) और बंशीलाल (50) को गंभीर हालत में उदयपुर के एमबी अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं गुजरात के साबरकांठा जिले के रहने वाले विक्रम हीराजी ठाकुर (29) का गोगुंदा अस्पताल में उपचार चल रहा है। इसके अलावा कुछ अन्य घायलों को भी स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराने की सूचना है।

एसयूवी कार चकनाचूर, घायल फंसे

घटनास्थल से निकल रहे लोगों ने बताया कि पिंडवाड़ा की ओर से आ रहा ट्रेलर बेकाबू हो गया था। इसके बाद एक-एक कर गाड़ियां टकराती गईं। आठ से ज्यादा लोग अलग-अलग गाड़ियों में फंस गए, जिनको निकाला जा रहा है। एक एसयूवी कार चकनाचूर हो गई।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Accident: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा, कार के उड़े परखच्चे, दो युवकों की मौके पर हुई मौत
सवाई माधोपुर
Sawai Madhopur accident

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

14 Dec 2025 09:47 pm

Published on:

14 Dec 2025 09:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / उदयपुर जिले में भीषण हादसा: 6 वाहन आपस में भिड़े, चार लोगों की मौके पर मौत, कई घायल

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

उदयपुर में बिछ रहा सड़कों का जाल, बलीचा तिराहा पर हो रही री-इंजीनियरिंग, जाम से मिलेगी मुक्ति

Udaipur Road Network Expands
उदयपुर

उदयपुर: नाबालिग लड़की की रील से मचा हड़कंप, विषाक्त पदार्थ पीते सोशल मीडिया पर की अपलोड, पुलिस की सजगता से बची जान

Rajasthan Crime
उदयपुर

उदयपुर में हजारों व्यापारियों को बड़ी राहत, इन कामों के लिए अब ऑफलाइन आवेदन भी होंगे स्वीकर

Udaipur Municipal Corporation
उदयपुर

Ayushman Card : राजस्थान के आयुष्मान कार्ड धारक को मिली बड़ी सुविधा, 15 दिसंबर से पूरे देश में करा सकेंगे कैशलेस इलाज

Ayushman Card Rajasthan people Good news 15 December Cashless treatment available across entire country Outbound portability implemented
उदयपुर

राजस्थान में क्या है मा योजना? 11 महीने में 84 हजार से अधिक मरीजों ने कराया उपचार, कैंसर के सबसे ज्यादा पेसेंट

Maa scheme in Rajasthan
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.