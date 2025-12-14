उदयपुर जिले में भीषण हादसा: 6 वाहन आपस में भिड़े, चार लोगों की मौके पर मौत, कई घायल

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हाईवे पर चल रहे निर्माण कार्य के कारण सड़क को संकरा कर दिया गया है। इसी दौरान पत्थरों से भरा एक ट्रेलर ढलान पर बेकाबू हो गया और सामने चल रहे एक टैंकर से टकरा गया। इसके बाद पीछे से आ रही चार कारें भी एक के बाद एक दुर्घटना का शिकार हो गईं। तेज टक्कर के चलते एक एसयूवी सड़क किनारे पलट गई और पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कार में सवार लोग अंदर ही फंस गए, जिन्हें बाहर निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।