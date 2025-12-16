Ethanol Factory Protest : हनुमानगढ़ में कल होगी महापंचायत, प्रशासन अलर्ट, इंटरनेट सेवाएं बंद

फोटो - AI
Ethanol Factory Protest : राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में एथेनॉल फैक्ट्री विवाद लगातार गंभीर स्थिति में पहुंच रहा है। किसानों का विरोध तेज हो गया है। प्रशासन से वार्ता विफल होने के बाद अब 17 दिसंबर को हनुमानगढ़ जंक्शन की धान मंडी में महापंचायत होगी। पहले यह महापंचायत जिला कलेक्ट्रेट पर होनी थी। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर आज और कल जिला मुख्यालय पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी है।
आंदोलन के लिए किसान और उसे रोकने के लिए प्रशासन दोनों तैयारियों में जुट गए हैं। कोई बड़ी घटना न हो जाए इसे देखते हुए प्रशासन ने अन्य जिलों की फोर्स भी बुलाई है। किसानों का तर्क है कि फैक्ट्री लगाने पर भूजल स्तर नीचे जाएगा, जिससे पानी और हवा दोनों प्रदूषित होगी। आज संगरिया विधायक अभिमन्यु पुनिया की प्रेस वार्ता भी होगी।
एथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी इलाके के राठी खेड़ा गांव में हो रहा है। जिला कलेक्टर और किसान नेताओं को बातचीत अधर में है। किसान नेताओं ने साफ कहा उनका विरोध जारी रहेगा। जब तक फैक्ट्री का निर्माण रुक नहीं जाता है।
महापंचायत कल 17 दिसंबर को होगी। अधिक से अधिक समर्थन जुटाने के लिए किसान गांव-गांव जाकर संपर्क कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ महापंचायत को लेकर पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। जिलेभर में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इस मकसद सिर्फ अफवाहों पर लगाम लगाना है।
किसान का मानना है कि एथेनॉल फैक्ट्री के निर्माण से पर्यावरण और खेती को नुकसान होगा। 10 दिसंबर को बुलाई गई महापंचायत में आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। फिर उसके बाद किसान फैक्ट्री की ओर बढ़े तो पुलिस ने रोका और मामला गरमा गया।
इस मुद्दे पर गंगानगर-हनुमानगढ़ से सांसद कुलदीप इंदौरा ने राजस्थान के अन्य सांसदों के साथ केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाक़ात कर किसानों की चिंताओं से रुबरु कराया।
