16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हनुमानगढ़

Ethanol Factory Protest : हनुमानगढ़ में कल होगी महापंचायत, प्रशासन अलर्ट, इंटरनेट सेवाएं बंद

Ethanol Factory Protest : एथेनॉल फैक्ट्री विवाद मामले में हनुमानगढ़ में कल यानि 17 दिसंबर को महापंचायत होगी। इस को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। साथ ही इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है।

2 min read
Google source verification

हनुमानगढ़

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 16, 2025

Rajasthan Ethanol Factory Protest maha panchayat Hanumangarh tomorrow administration high alert and internet services suspended

फोटो - AI

Ethanol Factory Protest : राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में एथेनॉल फैक्ट्री विवाद लगातार गंभीर स्थिति में पहुंच रहा है। किसानों का विरोध तेज हो गया है। प्रशासन से वार्ता विफल होने के बाद अब 17 दिसंबर को हनुमानगढ़ जंक्शन की धान मंडी में महापंचायत होगी। पहले यह महापंचायत जिला कलेक्ट्रेट पर होनी थी। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर आज और कल जिला मुख्यालय पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी है।

आंदोलन के लिए किसान और उसे रोकने के लिए प्रशासन दोनों तैयारियों में जुट गए हैं। कोई बड़ी घटना न हो जाए इसे देखते हुए प्रशासन ने अन्य जिलों की फोर्स भी बुलाई है। किसानों का तर्क है कि फैक्ट्री लगाने पर भूजल स्तर नीचे जाएगा, जिससे पानी और हवा दोनों प्रदूषित होगी। आज संगरिया विधायक अभिमन्यु पुनिया की प्रेस वार्ता भी होगी।

किसान नेताओं ने कही-कही खरी-खरी

एथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी इलाके के राठी खेड़ा गांव में हो रहा है। जिला कलेक्टर और किसान नेताओं को बातचीत अधर में है। किसान नेताओं ने साफ कहा उनका विरोध जारी रहेगा। जब तक फैक्ट्री का निर्माण रुक नहीं जाता है।

17 दिसंबर की महापंचायत के लिए प्रशासन मुस्तैद

महापंचायत कल 17 दिसंबर को होगी। अधिक से अधिक समर्थन जुटाने के लिए किसान गांव-गांव जाकर संपर्क कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ महापंचायत को लेकर पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। जिलेभर में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इस मकसद सिर्फ अफवाहों पर लगाम लगाना है।

10 दिसंबर से मामला गरमाया

किसान का मानना है कि एथेनॉल फैक्ट्री के निर्माण से पर्यावरण और खेती को नुकसान होगा। 10 दिसंबर को बुलाई गई महापंचायत में आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। फिर उसके बाद किसान फैक्ट्री की ओर बढ़े तो पुलिस ने रोका और मामला गरमा गया।

मंत्री भूपेंद्र यादव से मिले सांसद कुलदीप इंदौरा व अन्य

इस मुद्दे पर गंगानगर-हनुमानगढ़ से सांसद कुलदीप इंदौरा ने राजस्थान के अन्य सांसदों के साथ केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाक़ात कर किसानों की चिंताओं से रुबरु कराया।

ये भी पढ़ें

Balotra Refinery Update : राजस्थान रिफाइनरी का काम पूरा, जल्द होगी शुरू : हरदीप सिंह पुरी
जयपुर
Rajasthan Balotra Pachpadra refinery project is complete Hardeep Singh Puri revealed when it will start operations

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

16 Dec 2025 01:45 pm

Published on:

16 Dec 2025 01:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / Ethanol Factory Protest : हनुमानगढ़ में कल होगी महापंचायत, प्रशासन अलर्ट, इंटरनेट सेवाएं बंद

बड़ी खबरें

View All

हनुमानगढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बुधवार को कलक्ट्रेट घेरने की चेतावनी, बीस हजार किसानों के पहुंचने का दावा

हनुमानगढ़: किसानों को संबोधित करते किसान नेता मंगेज चौधरी।
हनुमानगढ़

हनुमानगढ़ कलक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी,5 मिनट में उड़ाने का दावा, परिसर खाली कराया

हनुमानगढ़ कलक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी से सनसनी, पत्रिका फोटो
हनुमानगढ़

इथेनॉल फैक्ट्री में पथराव और आगजनी मामले में सांसद और विधायक नामजद, जांच शुरू

क्राइम

Rajasthan: इथेनॉल फैक्ट्री मामले पर सुमित गोदारा का बड़ा बयान, कहा- फैक्ट्री की बात करते हो… नहर नहीं आने दे रहे थे

Hanumangarh Minister
हनुमानगढ़

दोनों पक्षों में फैक्टरी निर्माण कार्य रोकने को लेकर आंशिक सहमति बनने के बाद शनिवार को क्षेत्र में शांति का माहौल रहा

हनुमानगढ़: कलक्ट्रेट सभागार में वार्ता में शामिल संघर्ष समिति के पदाधिकारी व जिला प्रशासन के अधिकारी।
हनुमानगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.