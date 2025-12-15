इथेनॉल फैक्ट्री में पथराव और आगजनी मामले में सांसद और विधायक नामजद, जांच शुरू

टिब्बी थाना प्रभारी हंसराज लूणा ने 11 दिसम्बर को 108 जनों के खिलाफ राजकार्य में बाधा, सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने, पुलिसकर्मियों पर हमले, लोगों को उकसाने सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कराया था। इसमें संगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया, श्रीगंगानगर सांसद कुलदीप इंदौरा व भादरा के पूर्व विधायक बलवान पूनिया को भी नामजद किया गया है। प्रकरण में एक वर्तमान विधायक व एक वर्तमान सांसद नामजद होने के कारण इसकी जांच सीआइडी, सीबी जयपुर से कराई जाएगी। पुलिस ने मामला दर्ज कर पत्रावली जांच के लिए भिजवा दी थी।