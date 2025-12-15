15 दिसंबर 2025,

क्राइम

इथेनॉल फैक्ट्री में पथराव और आगजनी मामले में सांसद और विधायक नामजद, जांच शुरू

Hanumangarh Ethanol Factory Protest: हनुमानगढ़। टिब्बी तहसील के राठी खेड़ा इथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ आंदोलन के दौरान पथराव व आगजनी की घटना को लेकर दर्ज मामले में संगरिया विधायक एवं श्रीगंगानगर सांसद के खिलाफ सीआइडी सीबी ने जांच शुरू कर दी है। वहीं आगजनी व तोड़फोड़ में हुए नुकसान का पुलिस ने सर्वे कर उसे [&hellip;]

2 min read
Google source verification

हनुमानगढ़

image

Anand Prakash Yadav

Dec 15, 2025

Play video

हनुमानगढ़ में इथेनॉल फैक्ट्री में पथराव और आगजनी, पत्रिका फाइल फोटो

Hanumangarh Ethanol Factory Protest: हनुमानगढ़। टिब्बी तहसील के राठी खेड़ा इथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ आंदोलन के दौरान पथराव व आगजनी की घटना को लेकर दर्ज मामले में संगरिया विधायक एवं श्रीगंगानगर सांसद के खिलाफ सीआइडी सीबी ने जांच शुरू कर दी है। वहीं आगजनी व तोड़फोड़ में हुए नुकसान का पुलिस ने सर्वे कर उसे रिकॉर्ड पर लिया है।

ये है पूरा प्रकरण

टिब्बी तहसील के राठीखेड़ा के पास एशिया के सबसे बड़े इथेनोल प्लांट का निर्माण रोकने की मांग को लेकर बीते सप्ताह भारी बवाल मच गया। हजारों की संख्या में ग्रामीण और किसान फैक्ट्री निर्माण स्थल पर पहुंचे। इस दौरान कुछ देर तक भाषणबाजी का दौर चला। प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच समन्वय नहीं बैठा और अचानक भीड़ बेकाबू हो गई। प्रदर्शनकारी बैरिकेट्स को तोड़कर आगे बढ़ने लगे और कई सरकारी व निजी वाहनों को आग लगा दी। भीड़ फैक्ट्री की दीवार को तोड़ने की कोशिश करने लगी।

अचानक बिगड़े हालात पर पुलिस व प्रशासन को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान 10-12 पुलिसकर्मी और संगरिया विधायक अभिमन्यु पूनियां सहित कई आंदोलनकारी घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार माहौल शुरू में शांत था, लेकिन भीड़ अचानक भड़क उठी जिससे तनाव फैल गया। तनाव बढ़ने पर जिले के अलावा आसपास के जिलों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया।

सांसद और विधायक के खिलाफ जांच शुरू

टिब्बी थाना प्रभारी हंसराज लूणा ने 11 दिसम्बर को 108 जनों के खिलाफ राजकार्य में बाधा, सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने, पुलिसकर्मियों पर हमले, लोगों को उकसाने सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कराया था। इसमें संगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया, श्रीगंगानगर सांसद कुलदीप इंदौरा व भादरा के पूर्व विधायक बलवान पूनिया को भी नामजद किया गया है। प्रकरण में एक वर्तमान विधायक व एक वर्तमान सांसद नामजद होने के कारण इसकी जांच सीआइडी, सीबी जयपुर से कराई जाएगी। पुलिस ने मामला दर्ज कर पत्रावली जांच के लिए भिजवा दी थी।

नेताओं से नहीं उलझ रहा फैक्ट्री प्रबंधन

उधर, राठी खेड़ा में स्थापित की जा रही ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड के सीनियर मैनेजर जयप्रकाश शर्मा ने फैक्ट्री में घुसने, तोड़‌फोड़, आग लगाने आदि के संबंध में 12 दिसम्बर को जो मामला दर्ज कराया था, उसमें किसी वर्तमान विधायक, सांसद और पूर्व विधायक का नाम नहीं है। जबकि 273 लोगों पर नामजद मामला दर्ज कराया गया है।

पत्रावली सीआइडी सीबी को भेजी

प्रकरण में विधायक व सांसद नामजद होने के कारण पत्रावली जांच के लिए सीआइडी, सीबी को भिजवा चुके हैं। अनुसंधान किया जा रहा है। 17 दिसम्बर को कलक्ट्रेट पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के दृष्टिगत कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
हरीशंकर यादव, एसपी

Published on:

15 Dec 2025 11:46 am

Hindi News / Crime / इथेनॉल फैक्ट्री में पथराव और आगजनी मामले में सांसद और विधायक नामजद, जांच शुरू

