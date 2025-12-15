पुरानी रंजिश में गिलोल से फोड़ दी युवक की आंख, घर में घुसकर किया जानलेवा हमला

बाली थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार क्षेत्र के लुणावा गांव में इस हमले के दौरान 4–5 अन्य लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार लुणावा गांव में कालबेलिया समुदाय के 12-13 लोग लेकर घर में घुस आए और पुरानी रंजिश के चलते घर में बैठे पुरूष और महिलाओं पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में घायल सोनाराम की भाभी मसरू पत्नी भैराराम ने पुलिस को रिपोर्ट में दी है। पीड़िता ने बताया कि कि वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ जेठ के घर बैठी थी। उसी वक्त आरोपी नाथूराम, केसाराम, पथा पुत्र वीराराम, उनके परिजन इसाराम पुत्र नाथाराम, राहुल, चेतन, नारायण समेत 12–13 लोग लाठी और गिलोल लेकर मौके पर पहुंचे।