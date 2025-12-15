पुरानी रंजिश में गिलोल से फोड़ दी युवक की आंख, घर में घुसकर किया जानलेवा हमला

गिलोल से हमला कर युवक की आंख फोड़ी, पत्रिका फोटो
Pali Crime News: पाली। आपसी रंजिश के चलते घर में घुसकर लोगों ने हमला किया और गिलोल से एक युवक की आंख फोड़ दी। घटना के बाद से गांव में स्थिति तनावपूर्ण है। मामला बाली थाना क्षेत्र के लुणावा गांव का है जहां कालबेलिया समुदाय के लोगों ने दूसरे एक परिवार के घर में घुसकर जानलेवा हमला किया। बाद में सभी आरोपी मौके से फरार हो गए।
बाली थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार क्षेत्र के लुणावा गांव में इस हमले के दौरान 4–5 अन्य लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार लुणावा गांव में कालबेलिया समुदाय के 12-13 लोग लेकर घर में घुस आए और पुरानी रंजिश के चलते घर में बैठे पुरूष और महिलाओं पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में घायल सोनाराम की भाभी मसरू पत्नी भैराराम ने पुलिस को रिपोर्ट में दी है। पीड़िता ने बताया कि कि वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ जेठ के घर बैठी थी। उसी वक्त आरोपी नाथूराम, केसाराम, पथा पुत्र वीराराम, उनके परिजन इसाराम पुत्र नाथाराम, राहुल, चेतन, नारायण समेत 12–13 लोग लाठी और गिलोल लेकर मौके पर पहुंचे।
आरोपियों ने गिलोल से हमला किया जिसमें सोनाराम पुत्र खेताराम की गिलोल से आंख फूट गई। सोनाराम को गंभीर हालत में अहमदाबाद रैफर किया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। घटना में 4–5 अन्य लोग भी घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
सभी हमलावर कालबेलिया समुदाय से होने की जानकारी सामने आई है। सूचना मिलने पर एएसआइ श्याम सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे लेकिन तब तक सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल भिजवाया। पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
