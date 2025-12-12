Pali: होटल की आड़ में काला कारोबार, विभाग पहुंचा तो 26 ड्रमों से निकला अवैध भंडारण

जिला रसद अधिकारी मनजीत सिंह ने बताया कि जांच के दौरान टीम को टाटा ट्रक (RJ19GH6519) खड़ा मिला। इसकी तलाशी में 16 ड्रम बरामद हुए, जिनमें से 13 ड्रम पेट्रोलियम पदार्थ से भरे हुए थे। इसके अलावा होटल सुखसागर के पीछे बने बाड़े में भी 13 ड्रम पड़े मिले। इस तरह कुल 26 ड्रमों में लगभग 4375 लीटर पेट्रोलियम/केमिकल का अवैध भंडारण पाया गया।