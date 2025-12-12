Pali: होटल की आड़ में काला कारोबार, विभाग पहुंचा तो 26 ड्रमों से निकला अवैध भंडारण

फोटो: पत्रिका
4375 Liters Petroleum Products Seized: नेशनल हाईवे एनएच-62 पर रसद विभाग ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए रामासिया स्थित होटल सुखसागर के पीछे अवैध रूप से जमा पेट्रोलियम पदार्थ का भंडारण पकड़ा।
टीम को यहां 26 ड्रमों में करीब 4375 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मिला, जिसे बिना किसी अनुमति के छिपाकर रखा गया था। होटल की आड़ में चल रहे इस काले काराेबार का खुलासा होने के बाद विभाग ने पूरा माल जब्त कर पुलिस को सुपुर्द कर दिया।
जिला रसद अधिकारी मनजीत सिंह ने बताया कि जांच के दौरान टीम को टाटा ट्रक (RJ19GH6519) खड़ा मिला। इसकी तलाशी में 16 ड्रम बरामद हुए, जिनमें से 13 ड्रम पेट्रोलियम पदार्थ से भरे हुए थे। इसके अलावा होटल सुखसागर के पीछे बने बाड़े में भी 13 ड्रम पड़े मिले। इस तरह कुल 26 ड्रमों में लगभग 4375 लीटर पेट्रोलियम/केमिकल का अवैध भंडारण पाया गया।
कार्रवाई के समय मौके पर भवानी सिंह और धर्मेंद्र सिंह मिले, जिन्होंने खुद को होटल का कर्मचारी बताया। उनसे जब रसद विभाग की टीम ने भंडारण से जुड़े विधिक दस्तावेज, बिल या वाउचर मांगे तो वे कोई भी कागज प्रस्तुत नहीं कर सके।
पूछताछ में भी वे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। कर्मचारियों ने बताया कि होटल का संचालक भोमसिंह है, लेकिन उसके बारे में भी अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं करवा सके।
रसद विभाग की टीम ने मौके से मिले सभी 26 ड्रमों को सीज कर दिया। ट्रक को भी जब्त कर सदर थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। बरामद पेट्रोलियम/केमिकल के 14 सैंपल विशेष कंटेनरों में भरकर एल्यूमिनियम बॉक्स में सील किए गए, जिन्हें आगे की पुष्टि के लिए FSL जांच हेतु भेज दिया गया है।
