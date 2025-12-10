राजस्थान का अनोखा सरकारी स्कूल: जहां क्लासरूम नहीं, ट्रेन में होती है पढ़ाई!

पाली। सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांकली ने शिक्षा जगत में एक मिसाल कायम कर दी है। यहां के नवाचारप्रिय शिक्षक अनिल ओझा ने स्कूल को ऐसा स्वरूप दे दिया है, जिसे देख हर कोई आश्चर्यचकित है। पहली नजर में यह किसी प्लेटफ़ॉर्म पर खड़ी ट्रेन जैसा दृश्य लगता है, लेकिन यह ओझा की ओर से किया गया अद्भुत नवाचार है।