पाली

ACB Action: महिला ग्राम विकास अधिकारी 1500 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार, तीन हजार रुपए की थी डिमांड

ACB Action: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने मंगलवार को जिले के मारवाड़ जंक्शन पंचायत समिति की मुसालिया ग्राम पंचायत की ग्राम विकास अधिकारी कांता शर्मा को 1500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

पाली

kamlesh sharma

Dec 09, 2025

पाली। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने मंगलवार को जिले के मारवाड़ जंक्शन पंचायत समिति की मुसालिया ग्राम पंचायत की ग्राम विकास अधिकारी कांता शर्मा को 1500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। परिवादी के बेटे और बेटी के जन्म प्रमाण पत्र में आधार नम्बर जोड़ने के एवज में तीन हजार रुपए की डिमांड की थी। परिवादी की शिकायत पर एसीबी ने कार्रवाई की।

एसीबी महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि एसीबी चौकी पाली प्रथम को शिकायत मिली कि परिवादी के पुत्र व पुत्री के जन्म प्रमाण पत्र में माता-पिता के आधार नम्बर दर्ज करने की एवज में 3 हजार रुपए की डिमांड कर परेशान किया जा रहा था।

एसीबी जोधपुर रेंज के उप महानिरीक्षक भुवण भूषण यादव के सुपरविजन में एसीबी पाली प्रथम के एएसपी धर्मेंद्र डुकिया के नेतृत्व में मंगलवार को ट्रैप कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत मुसालिया की ग्राम विकास अधिकारी कांता शर्मा को 1500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ और आगे की कार्रवाई जारी है।

Hindi News / Rajasthan / Pali / ACB Action: महिला ग्राम विकास अधिकारी 1500 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार, तीन हजार रुपए की थी डिमांड

