ACB Action: महिला ग्राम विकास अधिकारी 1500 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार, तीन हजार रुपए की थी डिमांड

एसीबी जोधपुर रेंज के उप महानिरीक्षक भुवण भूषण यादव के सुपरविजन में एसीबी पाली प्रथम के एएसपी धर्मेंद्र डुकिया के नेतृत्व में मंगलवार को ट्रैप कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत मुसालिया की ग्राम विकास अधिकारी कांता शर्मा को 1500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ और आगे की कार्रवाई जारी है।