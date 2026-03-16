पत्नी ने गेहूं की बोरी में रखे थे 15 लाख के गहने, किसान ने बेच दिया कट्टा… फिर आगे जो हुआ

टिफिन मिलने के बाद मांगू खान ने तुरंत किसान घीसाराम को फोन किया और कहा कि गेहूं में कुछ समस्या है, इसलिए दुकान पर आ जाएं। जब किसान वहां पहुंचा तो ग्रामीणों की मौजूदगी में व्यापारी ने जेवरों से भरा टिफिन उसके हाथ में सौंप दिया। अचानक गहने वापस मिलने पर किसान भावुक हो गया और बताया कि ये गहने उसकी बेटियों के लिए रखे गए थे।