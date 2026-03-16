नौकरी के नाम पर ठगी: पहले 15 लाख लिए, फिर 5 दिन की झूठी ट्रेनिंग भी करवाई, बाद में 7 लाख और मांगे

Jaipur News: जयपुर में सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर दो भाइयों से लाखों रुपए ठगने का मामला सामने आया है। आरोप है कि परिचित व्यक्ति ने नगर निगम में नौकरी दिलाने और RAS अटेंडर बनाने का लालच देकर परिवार से करीब 22 लाख रुपए ले लिए। आरोपित ने दोनों भाइयों को अच्छी सैलरी और पक्की सरकारी नौकरी का भरोसा दिलाया था।