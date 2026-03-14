जीत गया अलवर का राजगढ़; पत्रिका की मुहिम ‘राजगढ़ मांगे अपना हक’ लाई रंग

पहले प्रशासन की ओर से इस केंद्रीय विद्यालय को रैणी क्षेत्र के दलालपुर गांव में स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा गया था। इस फैसले का राजगढ़ क्षेत्र में काफी विरोध हुआ। स्थानीय लोगों ने इसे राजगढ़ के साथ अन्याय बताते हुए आंदोलन शुरू कर दिया। कई दिनों तक बाजार बंद रहे और आमरण अनशन भी किया गया। सामाजिक, व्यापारिक और धार्मिक संगठनों ने भी आंदोलन को समर्थन दिया।