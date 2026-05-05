Rajasthan: सड़क हादसे में दक्षिण भारत के फिल्म निर्माता-व्यवसायी की मौत, चेन्नई में होगा अंतिम संस्कार

आर.बी. चौधरी मूलरूप से पाली जिले के सोजत रोड कस्बे के पास रिसाणिया गांव से संबंध रखते हैं। दक्षिण भारत में फिल्म निर्माण में आने से पहले इस्पात, निर्यात एवं आभूषण व्यवसाय से जुड़े रहे। उन्होंने मलयालम फिल्म उद्योग से अपने कॅरियर की शुरुआत की और बाद में तमिल व तेलुगु सिनेमा में महत्वपूर्ण पहचान बनाई। वर्ष 1989 में उन्होंने आर. मोहन के साथ ‘सुपर’ बैनर के तहत फिल्म निर्माण किया तथा बाद में अपनी प्रॉडक्शन कंपनी सुपर गुड फिल्म्स की स्थापना की, जो दक्षिण भारतीय सिनेमा का प्रमुख बैनर बन गया।