Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Bribery Case: जोधपुर में ACB का बड़ा एक्शन, डॉक्टर 3.70 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

ACB Action: एसीबी ने जोधपुर जिले के बिलाड़ा में डॉक्टर बुधराज बिश्नोई को 3,70,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

less than 1 minute read
Google source verification

जोधपुर

image

Anil Prajapat

Nov 14, 2025

Dr-Budh-Raj-Bishnoi

डॉक्टर बुधराज बिश्नोई। फोटो: पत्रिका

ज़ोधपुर। राजस्थान के जोधपुर जिले में शुक्रवार को एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी जोधपुर ने बिलाड़ा में डॉक्टर बुधराज बिश्नोई को 3,70,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक गोविन्द गुप्ता ने बताया कि एसीबी की जोधपुर शहर ईकाई को शिकायत मिली कि डॉक्टर बुधराज बिश्नोई चिकित्साधिकारी राजकीय ट्रोमा सेन्टर बिलाड़ा जिला जोधपुर द्वारा परिवादी के भाई को फार्मासिस्ट के पद के लिए नियुक्ति देने के लिए 3 लाख रुपए व दोस्त को सफाईकर्मी के पद पर नियुक्ति देने के लिए 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक सीएमएचओ जोधपुर ग्रामीण डॉक्टर मोहनदान देथा के लिए मांग की जा रही है।

जिस पर भुवन भूषण यादव उप महानिरीक्षक पुलिस एसीबी जोधपुर के सुपरविजन में चक्रवर्ती सिंह राठौड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर शहर के नेतृत्व में मय जाब्ता ट्रैप की कार्यवाही करते हुए डॉक्टर बुधराज बिश्नोई को 3,70,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ की जा रही है। एसीबी अन्य संदिग्धों की भूमिका की जांच कर रही है। साथ ही डॉक्टर के आवास पर भी सर्च अभियान जारी है।

ये भी पढ़ें

Good News: राजस्थान के इस एक्सप्रेस-वे पर नए एंट्री-एक्जिट प्वाइंट का काम शुरू, दिल्ली और मुंबई की राह होगी आसान
दौसा
Bandikui-Jaipur-Expressway

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

14 Nov 2025 01:03 pm

Published on:

14 Nov 2025 01:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Bribery Case: जोधपुर में ACB का बड़ा एक्शन, डॉक्टर 3.70 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

पत्रिका लाइव अपडेट

Bihar Election Result 2025 Live Update : बिहार में भगवा छाया, लालटेन की रोशनी हुई धीमी, बस फाइनल रिजल्ट का है इंतजार

Bihar Election Result 2025 Live Update
पटना

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान के इस नए जिले के लोगों के लिए खुशखबरी, नए वर्ष 2026 में मिलेगी ये बड़ी सौगात

फलोदी जिला
जोधपुर

Jodhpur: प्रॉपर्टी विवाद में चचेरे भाई ने पति-पत्नी पर चढ़ाई SUV और 15-20 फीट तक घसीटा, दंपति लगा रहे थे CCTV कैमरा

जोधपुर

Jodhpur News: जोधपुर में DGGI टीम पर हमला, ट्रक से सरकारी कार को मारी टक्कर, मौके पर पहुंची पुलिस

DGGI team attacked in Jodhpur
जोधपुर

Jodhpur: जोधपुर काजरी का कमाल, जहां कभी उड़ा करती थी रेत, वहां अब झूम रहे आंवले के बाग, 50 टन उत्पादन

Amla in Jodhpur
जोधपुर

Spa Center Raid: जोधपुर के स्पा सेंटर में मिली थाइलैंड की 10 महिलाओं के मामले में लिया ये एक्शन, मचा हड़कंप

जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.