Bribery Case: जोधपुर में ACB का बड़ा एक्शन, डॉक्टर 3.70 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

डॉक्टर बुधराज बिश्नोई। फोटो: पत्रिका
ज़ोधपुर। राजस्थान के जोधपुर जिले में शुक्रवार को एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी जोधपुर ने बिलाड़ा में डॉक्टर बुधराज बिश्नोई को 3,70,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक गोविन्द गुप्ता ने बताया कि एसीबी की जोधपुर शहर ईकाई को शिकायत मिली कि डॉक्टर बुधराज बिश्नोई चिकित्साधिकारी राजकीय ट्रोमा सेन्टर बिलाड़ा जिला जोधपुर द्वारा परिवादी के भाई को फार्मासिस्ट के पद के लिए नियुक्ति देने के लिए 3 लाख रुपए व दोस्त को सफाईकर्मी के पद पर नियुक्ति देने के लिए 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक सीएमएचओ जोधपुर ग्रामीण डॉक्टर मोहनदान देथा के लिए मांग की जा रही है।
जिस पर भुवन भूषण यादव उप महानिरीक्षक पुलिस एसीबी जोधपुर के सुपरविजन में चक्रवर्ती सिंह राठौड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर शहर के नेतृत्व में मय जाब्ता ट्रैप की कार्यवाही करते हुए डॉक्टर बुधराज बिश्नोई को 3,70,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ की जा रही है। एसीबी अन्य संदिग्धों की भूमिका की जांच कर रही है। साथ ही डॉक्टर के आवास पर भी सर्च अभियान जारी है।
