Bribery Case: जोधपुर में ACB का बड़ा एक्शन, डॉक्टर 3.70 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक गोविन्द गुप्ता ने बताया कि एसीबी की जोधपुर शहर ईकाई को शिकायत मिली कि डॉक्टर बुधराज बिश्नोई चिकित्साधिकारी राजकीय ट्रोमा सेन्टर बिलाड़ा जिला जोधपुर द्वारा परिवादी के भाई को फार्मासिस्ट के पद के लिए नियुक्ति देने के लिए 3 लाख रुपए व दोस्त को सफाईकर्मी के पद पर नियुक्ति देने के लिए 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक सीएमएचओ जोधपुर ग्रामीण डॉक्टर मोहनदान देथा के लिए मांग की जा रही है।