जोधपुर: पाल रोड पर जमकर चले लाठी-पत्थर, 7 लोग घायल, 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया

थानाधिकारी ईश्वरचंद पारीक ने बताया कि पाल रोड पर सड़क किनारे झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों में बकरी ले जाने को लेकर विवाद हो गया। वे आपस में मारपीट पर उतारू हो गए। गाली-गलौज के चलते मामले ने तूल पकड़ लिया। उन्होंने आस-पास रखी लाठियां उठा ली और एक-दूसरे पर वार करने लगे। महिलाएं भी झगड़े में आ गईं। दोनों पक्षों ने वहां रखे पत्थर उठा लिए और एक दूसरे पर फेंकने लगे।