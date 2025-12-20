20 दिसंबर 2025,

शनिवार

जोधपुर

जोधपुर: पाल रोड पर जमकर चले लाठी-पत्थर, 7 लोग घायल, 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया

जोधपुर शहर की पाल रोड पर शनिवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब सड़क किनारे झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोग आपस में ही झगड़ने लगे। इस दौरान सड़क पर ही जमकर लाठी-पत्थर चले, जिसमें 7 लोग घायल हो गए।

जोधपुर

image

Kamal Mishra

Dec 20, 2025

Jodhpur Violence

पाल रोड पर झगड़ते लोग (फोटो-पत्रिका)

जोधपुर। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थानान्तर्गत पाल रोड पर पाल बालाजी मंदिर से पहले फुटपाथ किनारे झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों में बकरी को लेकर उपजे विवाद में दो पक्ष झगड़ने लगे और लाठी व पत्थरों से हमला कर दिया। सभी सड़क पर आ गए, जिससे वाहन चालक सहम गए। वहीं यातायात बाधित हो गया। मारपीट में सात लोग घायल हो गए। तीन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है।

थानाधिकारी ईश्वरचंद पारीक ने बताया कि पाल रोड पर सड़क किनारे झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों में बकरी ले जाने को लेकर विवाद हो गया। वे आपस में मारपीट पर उतारू हो गए। गाली-गलौज के चलते मामले ने तूल पकड़ लिया। उन्होंने आस-पास रखी लाठियां उठा ली और एक-दूसरे पर वार करने लगे। महिलाएं भी झगड़े में आ गईं। दोनों पक्षों ने वहां रखे पत्थर उठा लिए और एक दूसरे पर फेंकने लगे।

घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया

इससे बचने के लिए वे इधर-उधर भागने लगे। वे मुख्य सड़क पर आ गए और लाठी व पत्थर चलाने लगे। इससे वाहन चालक घबरा गए। वहां अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। तीन लोगों को पुलिस ने मौके से ही हिरासत में लिया। वहीं, हमले में चोटिल सात लोगों को अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल इस संबंध में कोई मामला दर्ज नहीं कराया गया।

गौरतलब है कि प्रशासन ने कुछ दिन पहले ही मौके से अतिक्रमण हटाए थे। यहां रहने वाले श्रमिकों ने जिला कलक्टर कार्यालय जाकर ज्ञापन भी सौंपा था।

वाहन चालक सहमे, रास्ता बदला

झगड़ते-झगड़ते महिलाएं व पुरुष अचानक पाल रोड पर आ गए, जिससे वाहन चालक घबरा गए। पथराव से वे सहम से गए। इस दौरान वाहन चालक चोटिल होते-होते बचे। कुछ वाहन चालक रास्ता बदलकर निकले। एकबारगी यातायात बाधित हो गया। मुख्य रोड पर जाम के हालात हो गए।

नशे में थे कई लोग

पुलिस का कहना है कि शुक्रवार को अमावस्या का अवकाश था। मजदूरी पर न जाकर वे झोपड़ी में ही थे। कुछ लोगों ने शराब पी रखी थी, जिसकी वजह से आपस में झगड़ने लग गए।

20 Dec 2025 04:15 pm

जोधपुर: पाल रोड पर जमकर चले लाठी-पत्थर, 7 लोग घायल, 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

