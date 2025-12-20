रिश्वत लेने का मामला: थानेदार की धमकी, ‘आप पर नामजद मुकदमा है, थाने आओ।’ व्यवसायी बोला, ‘पहले नोटिस दो’

जोधपुर। 'मैं प्रेमनाथ सब इंस्पेक्टर बोल रहा हूं राजीव गांधी नगर थाने से। थाने में 89 नम्बर मुकदमा दर्ज है। उसमें आपका नाम लिखाया है। आपको नामजद आरोपी बनाया है। आपको थाने आना पड़ेगा। यदि नहीं आओगे तो हम खुद आ जाएंगे।' 20 हजार रुपए की रिश्वत लेने के मामले में फरार मुख्य आरोपी उप निरीक्षक प्रेमनाथ ने कुछ इस तरह से भूखण्ड पर कब्जा करने के मामले की जांच में प्रॉपर्टी व्यवसायी व अन्य लोगों को फोन कर धमकाया था। जबकि उप निरीक्षक ने बतौर जांच अधिकारी कोई नोटिस तक नहीं दिया था।