ACB Action : भीलवाड़ा में 11 लाख की रिश्वत लेते डॉक्टर गिरफ्तार, बिल पास कराने के लिए मांगी थी घूस

फोटो पत्रिका नेटवर्क
भीलवाड़ा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने सोमवार शाम को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी की द्वितीय शाखा ने 11 लाख रुपए की रिश्वत लेते डॉ. पंकज कुमार को गिरफ्तार किया। आरोपी यह राशि आयुष्मान भारत योजना के बिल पास करने की एवज में मांग रहा था। यह कार्रवाई शहर के कोटा रोड स्थित अहिंसा सर्कल के पास की गई, जहां डॉक्टर रिश्वत की राशि के साथ पकड़ा गया।
एसीबी अधिकारियों के अनुसार आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों का इलाज निजी अस्पतालों में किया जाता है और इलाज का भुगतान बीमा कंपनी के माध्यम से किया जाता है। इस प्रक्रिया में बिल पास करने के लिए आरोपी डॉक्टर ने एक निजी अस्पताल से रिश्वत की मांग की थी।
शिकायत मिलने पर एसीबी ने मामले का सत्यापन किया। इसके बाद एसीबी टीम ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया। जैसे ही डॉक्टर ने रिश्वत की राशि ली, एसीबी टीम ने गिरफ्तार कर लिया। कुल 11 लाख रुपये बरामद किए गए, जिनमें से नौ लाख रुपये डमी नोट थे। एसीबी की कार्रवाई जारी है।
बड़ी खबरेंView All
भीलवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग