ACB Action : भीलवाड़ा में 11 लाख की रिश्वत लेते डॉक्टर गिरफ्तार, बिल पास कराने के लिए मांगी थी घूस

भीलवाड़ा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने सोमवार शाम को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी की द्वितीय शाखा ने 11 लाख रुपए की रिश्वत लेते डॉ. पंकज कुमार को गिरफ्तार किया। आरोपी यह राशि आयुष्मान भारत योजना के बिल पास करने की एवज में मांग रहा था। यह कार्रवाई शहर के कोटा रोड स्थित अहिंसा सर्कल के पास की गई, जहां डॉक्टर रिश्वत की राशि के साथ पकड़ा गया।