ड्रोन तकनीक से खेती को नई उड़ान, भीलवाड़ा में नेनो खाद व दवाओं का छिड़काव

राज्य में आधुनिक कृषि तकनीक को बढ़ावा देने की दिशा में एक और अहम पहल शुरू हो गई है। भीलवाड़ा जिले की पंचायत समिति हुरड़ा के खेजड़ी और कोटड़ी गांवों में अब ड्रोन के माध्यम से नेनो खाद और फसलों पर दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। यह व्यवस्था इफ्को (इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र को-ऑपरेटिव लिमिटेड) के सहयोग से किसानों को रियायती दरों पर उपलब्ध कराई गई है। ड्रोन तकनीक से महज कुछ ही मिनटों में एक एकड़ खेत में नेनो यूरिया का छिड़काव संभव हो पा रहा है। इससे न केवल किसानों के समय की बचत हो रही है, बल्कि मानव श्रम पर निर्भरता भी काफी कम हुई है। परंपरागत तरीकों की तुलना में ड्रोन से छिड़काव अधिक समान और प्रभावी बताया जा रहा है, जिससे फसल की उत्पादकता बढ़ने की उम्मीद है।