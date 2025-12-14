14 दिसंबर 2025,

रविवार

Urs Mela: बांद्रा टर्मिनस से अजमेर के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, भीलवाड़ा से होकर गुजरेगी, यात्रियों को मिलेगी सुविधा

अजमेर उर्स मेला-2025 के दौरान बढ़ी भीड़ को देखते हुए पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल बांद्रा टर्मिनस-अजमेर स्पेशल ट्रेन चलाएगा, जो भीलवाड़ा जिले से होकर गुजरेगी। वहीं, चेतक एक्सप्रेस में अस्थाई कोच बढ़ाए गए हैं। जयपुर-भोपाल ट्रेन का मार्ग भी बदला गया है।

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Arvind Rao

Dec 14, 2025

Urs Mela special train

Urs Mela special train (Patrika Photo)

भीलवाड़ा: अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के उर्स मेला-2025 के दौरान ट्रेनों में अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल स्पेशल ट्रेल चलाएगा। बांद्रा टर्मिनस से अजमेर के मध्य स्पेशल ट्रेन का परिचालन स्पेशल किराए के साथ होगा। यह ट्रेन भीलवाड़ा जिले से होकर जाएगी।

उदयपुर से दिल्ली सराय रोहिल्ला तक चलने वाली चेतक एक्सप्रेस में यात्री भार को देखते हुए रेलवे ने विभिन्न श्रेणी के डिब्बों में अस्थाई बढ़ोतरी की है। उत्तर-पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार, गाड़ी संख्या 20473 और 20474 दिल्ली सराय-उदयपुर सिटी दिल्ली सराय रेल सेवा में दिल्ली सराय से 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक और उदयपुर सिटी से 17 दिसंबर से एक जनवरी तक 2 द्वितीय शयनयान श्रेणी डिब्बों की अस्थाई बढ़ोतरी की है।

जयपुर-भोपाल ट्रेन के मार्ग में परिवर्तन

उत्तर-पश्चिम रेलवे ने जयपुर-भोपाल यात्री गाड़ी का मार्ग परिवर्तित किया है। ट्रेन नंबर 19711 जयपुर-भोपाल एक्सप्रेस को मदार-अजमेर के बजाए मदार-आदर्श नगर-अजमेर वाया मदार-आदर्श नगर बाइपास से डायवर्ट किया जा रहा है।

रेलवे के अनुसार, गाड़ी संख्या 09027 व 09028 अजमेर-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल दोनों दिशाओं में दो-दो फेरे लगाएगी। गाड़ी संख्या 09027 बांद्रा टर्मिनस अजमेर स्पेशल 22 दिसंबर एवं 25 दिसंबर को बांद्रा टर्मिनस से दोपहर 12:15 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 07:20 बजे अजमेर पहुंचेगी।

इसका रतलाम मंडल के रतलाम 23.30 सोमवार एवं गुरुवार, मंदसौर 01.20 मंगलवार एवं शुक्रवार, नीमच 02.29 बजे एवं चित्तौड़गढ़ में 03.20 बजे आगमन होगा। इसी तरह वापसी में गाड़ी संख्या 09028 अजमेर बांद्रा टर्मिनस स्पेशल 23 दिसंबर तथा 26 दिसंबर को अजमेर से सुबह 10:25 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 04.20 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। इस ट्रेन का रतलाम मंडल के चित्तौड़गढ़ में मंगलवार एवं शुक्रवार, नीमच में 14.49 बजे, मंदसौर 15.29 एवं रतलाम 17.30 बजे आगमन होगा।

ट्रेन का दोनों दिशाओं में बोरीवली, पालघर, दहानू रोड, वापी, वलसाड, सूरत, भरूच, वडोदरा, गोधरा, रतलाम, मंदसौर, नीमच, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बिजयनगर एवं नसीराबाद रेलवे स्टेशन पर ठहराव होगा। गाड़ी संख्या 09027 बांद्रा टर्मिनस अजमेर स्पेशल के लिए टिकटों की बुकिंग 14 दिसंबर से सभी यात्री आरक्षण केंद्रों एवं आईआरसीटीसी वेबसाइट के माध्यम से शुरू होगी।

Published on:

14 Dec 2025 02:50 pm

