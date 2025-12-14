14 दिसंबर 2025,

रविवार

उदयपुर

उदयपुर: नाबालिग लड़की की रील से मचा हड़कंप, विषाक्त पदार्थ पीते सोशल मीडिया पर की अपलोड, पुलिस की सजगता से बची जान

उदयपुर जिले में कानोड़ थाना क्षेत्र के समेल जंगल में बकरी चराने गई एक नाबालिग लड़की ने सोशल मीडिया पर रील बनाते हुए विषाक्त पदार्थ पी लिया। रील वायरल होने पर इसकी सूचना उदयपुर क्राइम ब्रांच अभय कमांड को मिली।

उदयपुर

image

Arvind Rao

Dec 14, 2025

Rajasthan Crime

पुलिस ने बचाई जान (फोटो- पत्रिका)

कानोड़ (उदयपुर): "जाको राखे साइयां मार सके ना कोई" यह कहावत शनिवार को उस समय चरितार्थ हुई, जब एक नाबालिग लड़की ने जंगल में जाकर विषाक्त पदार्थ पीकर आत्महत्या करने की पोस्ट सोशल प्लेटफॉर्म पर डाल दी। सजग पुलिस ने लड़की की तलाश में जंगलों की खाक छानकर उसकी जान बचाई।

मामला उदयपुर जिले के कानोड़ थाना क्षेत्र के समेल गांव का है, जहां की नाबालिग लड़की ने जंगल में बकरियां चराते वक्त सोशल प्लेटफॉर्म पर रील बनाते हुए विषाक्त पदार्थ पी लिया और रील को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

रील सोशल मीडिया के माध्यम से उदयपुर क्राइम ब्रांच अभय कमांड तक पहुंची, पुलिस अधीक्षक के आदेश पर कानोड़ थानाधिकारी मुकेश चंद्र खटीक तत्परता दिखाते हुए पुलिस टीम के साथ समाज जंगलों की ओर निकल पड़े। लड़की की लोकेशन ट्रैस आउट कर जंगल में आत्महत्या करने वाली लड़की की तलाश शुरू कर दी।

लड़की को खोजने में पुलिस को लगे दो घंटे

समेल गांव क्षेत्र के घने जंगल में पुलिस टीम ने लड़की की खूब तलाश की। करीब दो घंटे बाद लड़की मिली और पुलिस टीम ने लड़की से मोबाइल जब्त करते हुए उसके परिजनों को सूचना दी। पुलिस टीम लड़की को उपचार के लिए कानोड़ चिकित्सालय लेकर पहुंची, जहां उसका प्राथमिक उपचार कर एमबी चिकित्सालय उदयपुर रेफर कर दिया।

बताया गया कि फिलहाल लड़की खतरे से बाहर है। घटना की सूचना मिलते लड़की के परिजन भी कानोड़ चिकित्सालय पहुंचे। पुलिस टीम में थानाधिकारी मुकेश चंद्र खटीक, कांस्टेबल सुनील वर्मा, संतोषदास और महिला कांस्टेबल लीला शामिल रहे।

