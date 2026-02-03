विश्व कैंसर दिवस से पहले मरीजों को मिली बड़ी सौगात, गांवों के लोगों को भी मिलेगा सीधा फायदा

अक्सर देखा गया है कि लोग तब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, जब बीमारी गंभीर रूप ले चुकी होती है। यह ऐप इसी सोच को बदलने का प्रयास है। इसमें शामिल सीबीएसी (कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट) से यह आकलन किया जाता है कि कोई व्यक्ति वर्तमान में स्वस्थ दिखने के बावजूद भविष्य में डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग या कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के जोखिम में तो नहीं है। कुछ आसान सवालों के उत्तर देने पर ऐप तुरंत जोखिम स्तर बताता है। आगे की जरूरी जांच, जीवनशैली में बदलाव तथा सावधानियों की स्पष्ट सलाह देता है।