Rajasthan: शादी के बाद बॉयफ्रेंड संग भागी बेटी, आहत पिता ने जिंदा रहते बेटी का किया मृत्युभोज, इलाके में चर्चा

उदयपुर। शादी के महज दो महीने बाद प्रेमी के साथ भागी बेटी से आहत होकर उदयपुर के एक पिता ने ऐसा कठोर फैसला लिया जिसने पूरे इलाके को चौंका दिया। उन्होंने न केवल सार्वजनिक रूप से बेटी को 'मृत' घोषित कर दिया, बल्कि पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार उसका मृत्युभोज भी कर दिया और उसे अपनी संपत्ति की वसीयत से बेदखल करने की घोषणा कर दी। यह पूरा मामला प्रतापनगर थाना क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है, जहां यह पारिवारिक विवाद अब सामाजिक चर्चा का विषय बन गया है।