उदयपुर पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव: 27 इंस्पेक्टर के तबादले, जानें अब आपके इलाके का थानाधिकारी कौन?

Udaipur Police (Patrika File Photo)
उदयपुर: जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने गुरुवार रात को पुलिस निरीक्षकों की तबादला सूची जारी की। सूची के मुताबिक जिलेभर में 27 जनों के तबादले किए गए हैं। शहर में सूरजपोल व भूपालपुरा को छोड़ सभी थानों के सीआई बदल दिए गए।
बता दें कि पांच थानाधिकारियों के तबादले शहर से शहर में ही किए गए, जबकि 16 की पोस्टिंग कन्फर्म कर दी गई है, जो आदेश की प्रतिक्षा में थे। महज एक सीआई को ग्रामीण से शहर में लाया गया है। सूची में 5 महिला पुलिस निरीक्षकों के नाम शामिल है। महिला थाने की सीआई को पुलिस लाइन भेजा गया है, वहीं दो को पुलिस लाइन से थानों में पोस्टिंग दी गई है।
|नाम
|कहां से
|कहां को
|पूरण सिंह राजपुरोहित
|बड़गांव
|प्रतापनगर
|रविन्द्र सिंह चारण
|सुखेर
|हिरणमगरी
|मुकेश सोनी
|अम्बामाता
|डबोक
|कर्मवीर सिंह
|प्रतिक्षा में
|घण्टाघर
|किताब देवी
|प्रतिक्षा में
|बड़गांव
|भरत योगी
|हिरणमगरी
|सुखेर
|दलपत सिंह
|खेरवाड़
|अम्बामाता
|गजवीर सिंह
|प्रतिक्षा में
|सवीना
|राजेन्द्र सिंह चारण
|प्रतापनगर
|गोवर्धनविलास
|गोपालनाथ
|प्रतिक्षा में
|नाई
|तेजु सिंह
|प्रतिक्षा में
|कुराबड़
|कानाराम
|प्रतिक्षा में
|सायरा
|राजेश कुमार
|प्रतिक्षा में
|कोटड़ा
|भागीरथ बुंदेला
|प्रतिक्षा में
|पानरवा
|निर्मल कुमार
|प्रतिक्षा में
|माण्डवा
|हेमन्त अहारी
|प्रतिक्षा में
|ऋषभदेव
|सुरेश विश्नोई
|प्रतिक्षा में
|खेरोदा
|मुकेश कुमार
|प्रतिक्षा में
|भीण्डर
|हुकम सिंह
|डबोक
|कानोड़
|सुरेन्द्र सिंह
|प्रतिक्षा में
|घासा
|अनिता वर्मा
|प्रतिक्षा में
|महिला थाना
|सुशिला खोईवाल
|महिला थाना
|पुलिस लाईन
|टीना सोलंकी
|प्रतिक्षा में
|टीआई—2 (यातायात)
|रामरूप मीणा
|पुलिस लाईन
|कल्याणपुर
|पूणाराम
|भीण्डर
|वल्लभनगर
|भंवरलाल
|पुलिस लाईन
|धानमण्डी
|राजुदेवी
|प्रतिक्षा में
|हाथीपोल
