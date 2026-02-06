6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

उदयपुर

उदयपुर पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव: 27 इंस्पेक्टर के तबादले, जानें अब आपके इलाके का थानाधिकारी कौन?

उदयपुर जिले में पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। पांच सीआई को शहर से शहर में स्थानान्तरित किया गया है, जबकि 16 अधिकारियों की पोस्टिंग कन्फर्म की गई। कुल 27 इंस्पेक्टरों के तबादले हुए हैं। सूरजपोल और भूपालपुरा को छोड़कर शहर के लगभग सभी थानों के सीआई बदले गए हैं।

उदयपुर

Arvind Rao

Feb 06, 2026

Udaipur Police Resuffle

Udaipur Police (Patrika File Photo)

उदयपुर: जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने गुरुवार रात को पुलिस निरीक्षकों की तबादला सूची जारी की। सूची के मुताबिक जिलेभर में 27 जनों के तबादले किए गए हैं। शहर में सूरजपोल व भूपालपुरा को छोड़ सभी थानों के सीआई बदल दिए गए।


बता दें कि पांच थानाधिकारियों के तबादले शहर से शहर में ही किए गए, जबकि 16 की पोस्टिंग कन्फर्म कर दी गई है, जो आदेश की प्रतिक्षा में थे। महज एक सीआई को ग्रामीण से शहर में लाया गया है। सूची में 5 महिला पुलिस निरीक्षकों के नाम शामिल है। महिला थाने की सीआई को पुलिस लाइन भेजा गया है, वहीं दो को पुलिस लाइन से थानों में पोस्टिंग दी गई है।

यह रही तबादलों की जानकारी

नामकहां सेकहां को
पूरण सिंह राजपुरोहितबड़गांवप्रतापनगर
रविन्द्र सिंह चारणसुखेरहिरणमगरी
मुकेश सोनीअम्बामाताडबोक
कर्मवीर सिंहप्रतिक्षा मेंघण्टाघर
किताब देवीप्रतिक्षा मेंबड़गांव
भरत योगीहिरणमगरीसुखेर
दलपत सिंहखेरवाड़अम्बामाता
गजवीर सिंहप्रतिक्षा मेंसवीना
राजेन्द्र सिंह चारणप्रतापनगरगोवर्धनविलास
गोपालनाथप्रतिक्षा मेंनाई
तेजु सिंहप्रतिक्षा मेंकुराबड़
कानारामप्रतिक्षा मेंसायरा
राजेश कुमारप्रतिक्षा मेंकोटड़ा
भागीरथ बुंदेलाप्रतिक्षा मेंपानरवा
निर्मल कुमारप्रतिक्षा मेंमाण्डवा
हेमन्त अहारीप्रतिक्षा मेंऋषभदेव
सुरेश विश्नोईप्रतिक्षा मेंखेरोदा
मुकेश कुमारप्रतिक्षा मेंभीण्डर
हुकम सिंहडबोककानोड़
सुरेन्द्र सिंहप्रतिक्षा मेंघासा
अनिता वर्माप्रतिक्षा मेंमहिला थाना
सुशिला खोईवालमहिला थानापुलिस लाईन
टीना सोलंकीप्रतिक्षा मेंटीआई—2 (यातायात)
रामरूप मीणापुलिस लाईनकल्याणपुर
पूणारामभीण्डरवल्लभनगर
भंवरलालपुलिस लाईनधानमण्डी
राजुदेवीप्रतिक्षा मेंहाथीपोल

खबर शेयर करें:

