राजस्थान के 77 बस स्टैंड्स पर अब रेलवे जैसा अनुभव: लगेगा स्मार्ट अनाउंसमेंट सिस्टम और रियल-टाइम बस अपडेट्स!

आरएसआरटीसी की ओर से जारी निविदा के तहत राज्य के 77 प्रमुख बस स्टैंडों पर अत्याधुनिक ऑडियो पैसेंजर अनाउंसमेंट सिस्टम लगाया जाएगा। इनमें 10 टाइप.ए, 23 टाइप.बी और 44 टाइप.सी श्रेणी के बस स्टैंड शामिल हैं। उदयपुर और जयपुर के कई बस स्टैंड को ए.टाइप श्रेणी में रखा गया है। इस सिस्टम के जरिए यात्रियों को बसों के आगमन और प्रस्थान, देरी, रद्दीकरण तथा मार्ग से जुड़ी अहम जानकारियां हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराई जाएंगी।