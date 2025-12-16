Rajasthan: इस शहर पर सरकार खर्च करेगी 682 करोड़… पार्क, अस्पताल, स्कूल, सड़क समेत कई बड़े Projects

एआई की मदद से तैयार की गई विकास की तस्वीर, फोटो - पत्रिका
Bikaner News: राजस्थान के बीकानेर जिले के लिए आज बड़ा दिन है। आज सरकार जिले में कई बड़े प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकापर्ण करने की तैयारी कर रही है। आज सवेरे ग्यारह बजे से सीएम भजन लाल शर्मा और अन्य कई मंत्रीगण इस आयोजन में मौजूद रहेंगे। शहर को स्कूल, अस्पताल, आवासीय विद्यालय, बिजली, पानी के कई बड़े प्रोजेक्ट्स देने के साथ ही सड़कों के विकास के लिए भी फंड देने की तैयारी है। आज सवेरे करीब ग्यारह बजे से होने वाले इस आयोजन में सीएम बीकानेर जिले को 682 करोड़ रूपए के प्रोजेक्ट्स देने वाले हैं। गुजरे दो साल में सरकार ने बीकानेर जिले के लिए क्या-क्या किया…? इस बारे में भी सरकारी ने जानकारी साझा की है।
मुख्यमंत्री के द्वारा जिन कार्यों का शिलान्यास किया जाना है उनमें , ₹119 करोड़ से अधिक के सड़क निर्माण, ₹185 करोड़ के विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं के कार्य, ₹185 करोड़ के सीवरेज कार्यों का निर्माण, ₹52 करोड़ के कबीर वाटिका पार्क का कार्य, और ₹7 करोड़ के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी कार्य प्रमुख हैं। इसके अलावा, ₹11 करोड़ से अधिक के कृषि से संबंधित कार्य और ₹9 करोड़ से अधिक के उद्योग विकास कार्य का भी शिलान्यास किया जाना है।
वहीं, लोकार्पित परियोजनाओं में ₹53 करोड़ की लागत से निर्मित 33/11 केवी सब-स्टेशन, ₹38 करोड़ के डांगोली में 132 केवी जीआईएसएस (गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन) के कार्य और ₹9 करोड़ से अधिक के घराटकर, गढ़-2, कोलासर, शोभासर में 33 केवी सबस्टेशन शामिल हैं, जो क्षेत्र की बिजली आपूर्ति को मजबूत करेंगे। चिकित्सा क्षेत्र में ₹3 करोड़ से अधिक के सुखपुरा, भगवानपुरा, चैनसर, श्रीरामपुरा, खारियाबास, ढेकावा व बूचड़ी की ढाणी में उप स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण हुआ। साथ ही, ₹2.80 करोड़ से अधिक का राजकीय आवासीय आंबेडकर निःशुल्क महाविद्यालय स्तरीय छात्रावास भी समर्पित किया जाना है।
इस अवसर पर सरकार ने बीकानेर जिले की विगत दो वर्षों की उपलब्धियों का विवरण भी साझा किया गया है। दो वर्षों में किसानों को बिजली बिलों में ₹4,335 करोड़ से अधिक का अनुदान दिया गया है। 2,640 दुग्ध उत्पादकों को प्रति माह ₹3,390 लाख का भुगतान किया गया है। 3,804 युवाओं को ₹17.31 करोड़ का बेरोजगारी भत्ता मिला है, और 'मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना' में 10,612 लाभार्थियों को ₹2.47 करोड़ की सहायता मिली है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत किसानों को ₹205.98 करोड़ का भुगतान किया गया, जबकि 1,952 नियमित तथा 2,540 संविदा कर्मचारियों को नियुक्ति मिली। 'एकमुश्त सम्मान योजना' में 44,062 महिलाएँ लाभान्वित हुईं। PMKVY 2.0 के तहत 7,783 लाभार्थियों को ₹2.79 करोड़ प्रदान किए गए। सड़क आधारभूत संरचना को मजबूत करते हुए, ₹192.80 करोड़ से 201.38 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों का निर्माण किया गया। साथ ही, 'राजीविका' स्वयं सहायता समूहों की 1,611 महिलाओं को ₹7.46 करोड़ का ऋण दिया गया है।
