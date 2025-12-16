Rajasthan: इस शहर पर सरकार खर्च करेगी 682 करोड़… पार्क, अस्पताल, स्कूल, सड़क समेत कई बड़े Projects

Bikaner News: राजस्थान के बीकानेर जिले के लिए आज बड़ा दिन है। आज सरकार जिले में कई बड़े प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकापर्ण करने की तैयारी कर रही है। आज सवेरे ग्यारह बजे से सीएम भजन लाल शर्मा और अन्य कई मंत्रीगण इस आयोजन में मौजूद रहेंगे। शहर को स्कूल, अस्पताल, आवासीय विद्यालय, बिजली, पानी के कई बड़े प्रोजेक्ट्स देने के साथ ही सड़कों के विकास के लिए भी फंड देने की तैयारी है। आज सवेरे करीब ग्यारह बजे से होने वाले इस आयोजन में सीएम बीकानेर जिले को 682 करोड़ रूपए के प्रोजेक्ट्स देने वाले हैं। गुजरे दो साल में सरकार ने बीकानेर जिले के लिए क्या-क्या किया…? इस बारे में भी सरकारी ने जानकारी साझा की है।