ACB Action : राजस्थान में टैक्स असिस्टेंट रिश्वत लेते गिरफ्तार, 9 लाख के सेटलमेंट के लिए मांगे थे 50 हजार रुपए

एसीबी के एडिशनल एसपी आशीष कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने शिकायत के सत्यापन के बाद योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी टीम के अधिकारियों की योजना के अनुसार जैसे ही परिवादी ने आरोपी सेल टैक्स असिस्टेंट जोशी को रिश्वत की राशि सौंपी, पहले से तैनात एसीबी टीम ने उसे मौके पर दबोच लिया। कार्रवाई के दौरान जीएसटी कार्यालय में कर्मचारियों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।