बीकानेर

ACB Action : राजस्थान में टैक्स असिस्टेंट रिश्वत लेते गिरफ्तार, 9 लाख के सेटलमेंट के लिए मांगे थे 50 हजार रुपए

ACB ने सोमवार को कार्रवाई करते हुए स्टेट जीएसटी कार्यालय में पदस्थ सेल टैक्स असिस्टेंट पुरुषोत्तम जोशी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

बीकानेर

image

kamlesh sharma

Dec 15, 2025

फोटो पत्रिका नेटवर्क

बीकानेर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने सोमवार को कार्रवाई करते हुए स्टेट जीएसटी कार्यालय में पदस्थ सेल टैक्स असिस्टेंट पुरुषोत्तम जोशी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी पर बालाजी कोल्डड्रिंक कंपनी से विभाग की ओर से प्रस्तावित करीब 9 लाख 42 हजार रुपए की रिकवरी के सेटलमेंट के बदले 50 हजार रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है।

एसीबी के एडिशनल एसपी आशीष कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने शिकायत के सत्यापन के बाद योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी टीम के अधिकारियों की योजना के अनुसार जैसे ही परिवादी ने आरोपी सेल टैक्स असिस्टेंट जोशी को रिश्वत की राशि सौंपी, पहले से तैनात एसीबी टीम ने उसे मौके पर दबोच लिया। कार्रवाई के दौरान जीएसटी कार्यालय में कर्मचारियों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

एसीबी टीम ने आरोपी से मौके पर विशेष रसायन से हाथ धुलवाए, जिससे उसका रंग गुलाबी आ गया। अधिकारियों ने रिश्वत की राशि बरामद कर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कीं। इसके बाद आरोपी से पूछताछ शुरू की गई। टीम की ओर से रिश्वत से जुड़े दस्तावेजों, फाइलों और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों की जांच की जा रही है, ताकि मामले में शामिल अन्य पहलुओं का भी खुलासा हो सके।

एसीबी महानिरीक्षक भुवन भूषण यादव का कहना है कि भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई जारी रहेगी। प्रकरण में आगे की जांच जारी है और जरूरत पड़ने पर अन्य अधिकारियों की भूमिका भी खंगाली जाएगी। आरोपी के घर व अन्य ठिकानों की तलाश ली जा रही है।

14 को सत्यापन, अगले दिन ट्रैप

एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष ने बताया कि परिवादी ने सप्ताहभर पहले आरोपी के खिलाफ शिकायत की थी। एसीबी ने 14 दिसंबर को शिकायत का सत्यापन कराया। सत्यापन के दौरान आरोपी ने 50 हजार रुपए की मांग की। एसीबी ने सोमवार को परिवादी को विशेष रसायन लगे 50 हजार रुपए देकर भेजा। परिवादी की ओर से रिश्वत की राशि देते ही एसीबी ने आरोपी को दबोच लिया।

