बीकानेर में वाहन फिटनेस बंद, 70 किमी दूर भेजे जा रहे वाहन, ऑटो चालक सबसे अधिक परेशान

निजी सेंटर पर मशीनों से जांच में प्रति वाहन करीब 20 मिनट लगते हैं। दैनिक क्षमता मुश्किल से 40-50 वाहनों की है, जबकि बीकानेर में प्रतिदिन 100-130 वाहन फिटनेस के लिए आते हैं। परिणाम लंबी कतारों के रूप में तो सामने आ ही रहा है। कई वाहनों को हफ्तों तक खड़े रहना पड़ रहा है। उनका व्यवसाय ठप हो जा रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी ऑटो रिक्शा चालकों को हो रही है। शहर में ऑटो रिक्शा का परमिट सिर्फ 10-12 किमी सीमा तक वैध है। अब फिटनेस के लिए उन्हें 70 किमी दूर नोखा भेजा जा रहा है, जिसे चालक 'परमिट नियमों का उल्लंघन' बता रहे हैं।