गजनेर रोड से गलियों तक… काली शीशों वाली गाड़ी भागी, पुलिस ने डेढ़ किमी पीछा कर दबोचा

अक्सर अपराधों में काली फिल्म लगी गाडि़यों की संलिप्तता की खबरें आती रही हैं। ऐसी गाडि़यां या तो लग्जरी होती हैं या ऐसी जिनका नाम अक्सर आपराधिक गतिविधियों में सामने आता रहा है। पुलिस ऐसी गाडि़यों के खिलाफ कार्रवाई करने का दावा करती है, लेकिन असलियत यह है कि इन सबके बावजूद वाहन मालिक शीशों पर काली फिल्म लगाने से बाज नहीं आ रहे। यहां तक कि चेकिंग पर रोके जाने पर वे पुलिस से भी भिड़ जाने की गुस्ताखी कर रहे हैं। ऐसा ही मामला गुरुवार को देखने को मिला।
पुलिस से भिड़ गया कार वाला
बुधवार रात करीब साढ़े नौ बजे गजनेर रोड पर चेकिंग के दौरान काली फिल्म लगी कार ने पुलिस को चुनौती दी। रोकने का इशारा मिलते ही चालक ने स्पीड बढ़ाई और कार को पुरानी गिन्नाणी की संकरी गलियों में मोड़ दिया। पुलिस की जीप ने लगभग डेढ़ किलोमीटर पीछा किया। आखिरकार टोकला हाउस के पास गाड़ी को रोक लिया गया। कार में तीन युवक थे। शीशों पर काली फिल्म, सामने मॉडिफाइड हाईबीम लाइट तथा अन्य अनधिकृत परिवर्तन मिले, जिन्हें मौके पर ही हटवाया गया। उप निरीक्षक रामगोपाल ने बताया कि बाद में चालक को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया।
पुलिस की चेतावनीः ऐसे उड़न-खटोले नहीं चलने देंगे
पुलिसअतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) चक्रवर्ती सिंह राठौड़ ने बताया कि नियम विरुद्ध गाड़ियों के खिलाफ रोजाना चेकिंग की जा रही है। काली फिल्म, बिना नंबर प्लेट और तेज रफ्तार पर अब और सख्ती होगी। ऐसे उड़नखटोले अब नहीं चलने देंगे।
पुलिस की रिकॉर्ड कार्रवाई
यातायात पुलिस इस दौरान काले शीशे वाली गाडि़यों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। वर्ष 2023 में 6229, वर्ष 2023 में 3626 और वर्ष 2025 में अब तक 7800 कारों के शीशों पर काली फिल्म लगी मिलने पर चालान किए जा रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
बीकानेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग