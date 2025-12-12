गजनेर रोड से गलियों तक… काली शीशों वाली गाड़ी भागी, पुलिस ने डेढ़ किमी पीछा कर दबोचा

बुधवार रात करीब साढ़े नौ बजे गजनेर रोड पर चेकिंग के दौरान काली फिल्म लगी कार ने पुलिस को चुनौती दी। रोकने का इशारा मिलते ही चालक ने स्पीड बढ़ाई और कार को पुरानी गिन्नाणी की संकरी गलियों में मोड़ दिया। पुलिस की जीप ने लगभग डेढ़ किलोमीटर पीछा किया। आखिरकार टोकला हाउस के पास गाड़ी को रोक लिया गया। कार में तीन युवक थे। शीशों पर काली फिल्म, सामने मॉडिफाइड हाईबीम लाइट तथा अन्य अनधिकृत परिवर्तन मिले, जिन्हें मौके पर ही हटवाया गया। उप निरीक्षक रामगोपाल ने बताया कि बाद में चालक को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया।