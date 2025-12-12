लैब से गायब मिला था कार्मिक, लैब का निरीक्षण करने पहुंचे अधीक्षक, कार्मिक हटाया, बाकी स्टाफ 24 घंटे ड्यूटी पर पाबंद

पीबीएम अस्पताल की माइक्रो बायलॉजी लैब में मंगलवार रात ड्यूटी पर कोई कार्मिक मौजूद न मिलने की शिकायत के बाद अस्पताल प्रशासन एक्शन मोड में आ गया। गुरुवार को संबंधित कार्मिक को लैब से हटा दिया गया, जबकि अन्य स्टाफ को 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं। रात के समय लैब में लगे नोट “सैंपल रख जाएं, रिपोर्ट अगले दिन मिलेगी” ने अस्पताल प्रशासन के ढीले-ढाले रवैये को सामने ला दिया। नतीजे में अस्पताल प्रशासन पर सख्ती का दबाव बना। कार्रवाई शुरू हुई। कार्मिक को पहले नोटिस जारी किया गया और फिर गुरुवार को उसे लैब से हटा दिया गया।