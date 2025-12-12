लैब से गायब मिला था कार्मिक, लैब का निरीक्षण करने पहुंचे अधीक्षक, कार्मिक हटाया, बाकी स्टाफ 24 घंटे ड्यूटी पर पाबंद

पीबीएम अस्पताल की माइक्रो बायलॉजी लैब में मंगलवार रात ड्यूटी पर कोई कार्मिक मौजूद न मिलने की शिकायत के बाद अस्पताल प्रशासन एक्शन मोड में आ गया। गुरुवार को संबंधित कार्मिक को लैब से हटा दिया गया, जबकि अन्य स्टाफ को 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं। रात के समय लैब में लगे नोट “सैंपल रख जाएं, रिपोर्ट अगले दिन मिलेगी” ने अस्पताल प्रशासन के ढीले-ढाले रवैये को सामने ला दिया। नतीजे में अस्पताल प्रशासन पर सख्ती का दबाव बना। कार्रवाई शुरू हुई। कार्मिक को पहले नोटिस जारी किया गया और फिर गुरुवार को उसे लैब से हटा दिया गया।
अधीक्षक का औचक निरीक्षण
गुरुवार सुबह अधीक्षक डॉ. बी.सी. घीया ने सीधे लैब पहुंचकर सभी कर्मचारियों और चिकित्सकों से कामकाज की जानकारी ली। उन्होंने उपस्थिति रजिस्टर की जांच की तथा तीनों पारियों में तैनात स्टाफ की उपस्थिति की पुष्टि की।
ड्रेस कोड व उपस्थिति पर भी सख्ती
अधीक्षक ने स्पष्ट निर्देश दिए कि ।सभी कार्मिक आईडी कार्ड और निर्धारित ड्रेस कोड में ही ड्यूटी पर आएंगे। बिना सूचना गैरहाजिर मिलने पर सख्त कार्रवाई होगी। लैब में सातों दिन चौबीस े स्टाफ की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। इसके साथ लैब प्रभारी डॉ. तरुणा स्वामी को संपूर्ण व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के समय ईएनटी प्रभारी डॉ. जितेंद्र आचार्य और संजय तिवाड़ी भी अधीक्षक के साथ मौजूद रहे।
