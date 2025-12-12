12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

लैब से गायब मिला था कार्मिक, लैब का निरीक्षण करने पहुंचे अधीक्षक, कार्मिक हटाया, बाकी स्टाफ 24 घंटे ड्यूटी पर पाबंद

रात के समय लैब में लगे नोट “सैंपल रख जाएं, रिपोर्ट अगले दिन मिलेगी” ने अस्पताल प्रशासन के ढीले-ढाले रवैये को सामने ला दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

बीकानेर

image

Brijesh Singh

Dec 12, 2025

पीबीएम अस्पताल की माइक्रो बायलॉजी लैब में मंगलवार रात ड्यूटी पर कोई कार्मिक मौजूद न मिलने की शिकायत के बाद अस्पताल प्रशासन एक्शन मोड में आ गया। गुरुवार को संबंधित कार्मिक को लैब से हटा दिया गया, जबकि अन्य स्टाफ को 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं। रात के समय लैब में लगे नोट “सैंपल रख जाएं, रिपोर्ट अगले दिन मिलेगी” ने अस्पताल प्रशासन के ढीले-ढाले रवैये को सामने ला दिया। नतीजे में अस्पताल प्रशासन पर सख्ती का दबाव बना। कार्रवाई शुरू हुई। कार्मिक को पहले नोटिस जारी किया गया और फिर गुरुवार को उसे लैब से हटा दिया गया।

अधीक्षक का औचक निरीक्षण

गुरुवार सुबह अधीक्षक डॉ. बी.सी. घीया ने सीधे लैब पहुंचकर सभी कर्मचारियों और चिकित्सकों से कामकाज की जानकारी ली। उन्होंने उपस्थिति रजिस्टर की जांच की तथा तीनों पारियों में तैनात स्टाफ की उपस्थिति की पुष्टि की।

ड्रेस कोड व उपस्थिति पर भी सख्ती

अधीक्षक ने स्पष्ट निर्देश दिए कि ।सभी कार्मिक आईडी कार्ड और निर्धारित ड्रेस कोड में ही ड्यूटी पर आएंगे। बिना सूचना गैरहाजिर मिलने पर सख्त कार्रवाई होगी। लैब में सातों दिन चौबीस े स्टाफ की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। इसके साथ लैब प्रभारी डॉ. तरुणा स्वामी को संपूर्ण व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के समय ईएनटी प्रभारी डॉ. जितेंद्र आचार्य और संजय तिवाड़ी भी अधीक्षक के साथ मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बीकानेर

bikaner news

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Dec 2025 12:35 am

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / लैब से गायब मिला था कार्मिक, लैब का निरीक्षण करने पहुंचे अधीक्षक, कार्मिक हटाया, बाकी स्टाफ 24 घंटे ड्यूटी पर पाबंद

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

गजनेर रोड से गलियों तक… काली शीशों वाली गाड़ी भागी, पुलिस ने डेढ़ किमी पीछा कर दबोचा

बीकानेर

17 मिनट में 70 लाख के जेवर उड़ाने वाला शातिर चोर गिरफ्तार, 38 सीसीटीवी खंगालने के बाद मिली सफलता

बीकानेर

स्टूडेंट्स फ्री में कर सकेंगे NEET-JEE की तैयारी, ‘फिजिक्स वाला’ ऐप के साथ हुआ राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का MOU, जानें क्या मिलेगी सुविधा

free coaching for JEE-NEET
बीकानेर

खादी का नया दौर: पुरानी रंगत पर मॉर्डर्न तड़का, युवाओं में बढ़ा क्रेज

खरीदारी करते ग्राहक फोटो- पत्रिका
बीकानेर

राजस्थान के स्कूलों में अब छात्र-छात्राओं के लिए बनेंगे क्लब, सड़क सुरक्षा की दी जाएगी ट्रेनिंग

teachers
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.